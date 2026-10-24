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Les Houthis disent avoir attaqué des sites pétroliers saoudiens
information fournie par Reuters 24/10/2026 à 20:02

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Les Houthis ont affirmé avoir lancé samedi des attaques contre des installations pétrolières et des aéroports saoudiens, tandis que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui combat le groupe yéménite allié de l'Iran, a dit avoir intercepté deux missiles.

Les autorités saoudiennes n'ont pas confirmé pour le moment les attaques des Houthis, qui disent notamment avoir pris pour cible les aéroports internationaux de Ryad et Damman, une raffinerie à Rabigh et l'oléoduc Est-Ouest permettant au royaume d'exporter son pétrole en contournant le détroit d'Ormuz.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a déclaré avoir détruit deux missiles balistiques tirés par les Houthis en direction de Yanbu et de Taïf.

(Rédigé par Yasmine Ghania, Eman Abouhassira, Ahmed Tolba et Enas Alashery ; version française Tangi Salaün)

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