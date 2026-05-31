Ibrahima Konaté officialise son départ

Coucou Ibou. Alors que la rumeur enflait ces derniers jours, Liverpool a officialisé ce dimanche le départ d’Ibrahima Konaté à l’issue de cette saison.

Liverpool FC can confirm Ibrahima Konate is set to leave the club upon the expiry of his contract this summer. Konate will depart with our gratitude and appreciation for the contribution he made and everyone at the club wishes him the best for the future.…

LB pour SOFOOT.com