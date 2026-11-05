Les héritiers Armani préfèrent la Bourse

Conformément aux volontés testamentaires du couturier, disparu l'an dernier, ses héritiers envisagent de céder d'abord une participation minoritaire de 15% à plusieurs acheteurs avant une IPO, selon les informations obtenues par Reuters. L'Oréal et EssilorLuxottica, liés à Armani par des accords de licence, figurent parmi les prétendants les plus engagés.

Les héritiers de Giorgio Armani, qui contrôlent désormais l'empire de la mode éponyme, privilégient une entrée en Bourse plutôt qu'une cession à un grand acteur du secteur, tout en étudiant la vente d'une première participation minoritaire, selon deux sources proches du dossier citées par Reuters.

Décédé l'an dernier à 91 ans, Giorgio Armani avait stipulé dans son testament que ses héritiers devraient céder environ 15% du capital dans les 12 à 18 mois suivant son décès, puis vendre une part supplémentaire de 30% à 54,9% ou introduire le groupe en Bourse.

Des banquiers et conseillers évaluent le groupe entre cinq et sept milliards d'euros, ce qui ferait d'une cession ou d'une IPO l'une des plus importantes opérations du luxe de la dernière décennie. Le testament citait L'Oréal, EssilorLuxottica et LVMH comme acheteurs privilégiés, sans exclure d'"autres acteurs du secteur de même envergure".

Selon l'une des sources, la maison italienne ne subit aucune pression financière qui l'obligerait à précipiter la vente. Des discussions sont toutefois en cours pour la cession de la première tranche de 15%, attendue d'ici mars 2027 pour respecter le testament.

Les héritiers seraient enclins à répartir cette participation initiale entre plusieurs acheteurs plutôt qu'un seul, ce qui préserverait toutes les options pour la deuxième phase et éviterait qu'un partenaire stratégique ne s'impose comme favori.

L'Oréal et EssilorLuxottica, soucieux de préserver leurs accords de licence pour les parfums et les lunettes Armani, apparaissent comme les prétendants les plus engagés. Le bloc de 15% donne droit à un siège au conseil, dont la répartition entre investisseurs reste à définir.