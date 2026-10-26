Les groupes pétroliers ibériques Galp et Moeve renoncent à leur rapprochement

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le groupe pétrolier portugais Galp Energia a annoncé lundi la fin des négociations menées depuis janvier avec l'espagnol Moeve (ex-Cepsa) en vue d'un rapprochement de leurs activités de raffinage et de distribution de carburant, qui aurait pu créer "un grand acteur européen" du secteur.

"Après une période de négociations approfondies entre les parties, il n'a pas été possible de parvenir à un accord", a indiqué Galp dans un communiqué.

"Bien que le raisonnement stratégique sous-tendant l'opération proposée demeure pertinent, les parties n'ont pas réussi à atteindre l'alignement commercial nécessaire pour établir un partenariat durable et créateur de valeur à long terme", a précisé la présidente du conseil d'administration de Galp, Paula Amorim, citée dans ce même communiqué.

L'accord de principe signé en janvier ouvrait la voie à la création d'une entité rassemblant la raffinerie que Galp détient au Portugal et deux raffineries de Moeve en Espagne, dont le groupe portugais aurait contrôlé un peu plus de 20% du capital.

Les groupes ibériques envisageaient également de créer une deuxième entité, contrôlée à 50% par chacune des parties, dotée d'un réseau d'environ 3.500 stations-service.