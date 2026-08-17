Les grands investisseurs partent à la recherche des futurs leaders de l'IA alors que les craintes liées aux dépenses d'investissement s'estompent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les « néoclouds » tirent parti des pénuries de capacité et de leur pouvoir de fixation des prix

* Les hyperscalers suscitent l'intérêt des investisseurs, qui adoptent une vision à plus long terme

* Une analyse de Reuters prévoit une augmentation des flux de trésorerie pour les hyperscalers

par Danilo Masoni

Selon les investisseurs, la remontée des valeurs liées à l’IA qui a marqué la dernière saison des résultats a déplacé le centre d’intérêt de l’investissement dans ce domaine: la question n’est plus de savoir si la frénésie de dépenses des géants de la tech portera ses fruits, mais plutôt de déterminer quels types d’entreprises généreront des rendements à long terme.

Les résultats de Microsoft MSFT.O et d’Amazon AMZN.O ont rassuré les marchés quant à la solidité de la demande pour les infrastructures qui sous-tendent l’intelligence artificielle.

La croissance du cloud s’accélère, tandis que les contraintes de capacité persistent.

La question qui se pose à certains des plus grands gestionnaires d’actifs mondiaux est de savoir quelles entreprises pourront maintenir la croissance de leurs bénéfices une fois ces contraintes atténuées.

Beaucoup conservent des positions importantes sur les valeurs des semi-conducteurs, même après la chute du secteur en juillet, lorsque des doutes se sont fait jour quant à la rentabilité des dépenses en IA et face au défi posé par la concurrence chinoise croissante.

Dans le même temps, ils renforcent leur exposition aux « hyperscalers », c’est-à-dire aux plus grands fournisseurs de services cloud dont l’envergure leur permet de développer rapidement des infrastructures d’IA pour répondre aux demandes des clients.

« Les hyperscalers sont aujourd’hui reconnus comme les entreprises susceptibles de tirer le plus grand profit de ce changement de paradigme lié à l’IA », a déclaré Brian Barbetta, codirecteur de la plateforme technologique chez Wellington Management, qui gère environ 1 300 milliards de dollars d’actifs. « Ils restent des positions clés de nos portefeuilles, et nous avons d’ailleurs récemment renforcé notre exposition à bon nombre de ces entreprises. »

LES PERFORMANCES DES PLUS GRANDS INVESTISSEURS SONT À LA TRAÎNE

Les actions des quatre plus gros investisseurs en IA ont toutes sous-performé par rapport à la hausse de 75 % de l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX .

Elles ont également sous-performé par rapport à la remontée de CoreWeave CRWV.O — soutenue par Nvidia et en hausse d’environ 50 % — et de Nebius NBIS.O — en hausse de plus de 200 %. Connues sous le nom de « fournisseurs de néocloud », ces entreprises louent de la puissance de calcul à des clients allant des laboratoires d’IA aux entreprises, et ont tiré profit des prix au comptant élevés liés à la rareté des capacités d’IA.

Richard Clode, gestionnaire de portefeuille du Bankers Investment Trust chez Janus Henderson, a toutefois déclaré qu’à terme, les hyperscalers devraient tirer profit de leurs investissements.

« D’ici la fin de l’année prochaine et jusqu’en 2028, nous pensons que ces entreprises verront leurs bénéfices et leurs flux de trésorerie croître plus rapidement que la croissance incrémentale de leurs dépenses d’investissement », a-t-il déclaré.

M. Clode a précisé qu’Amazon figurait parmi les principales positions surpondérées de son fonds.

« Les dépenses d’investissement d’aujourd’hui sont les ventes de demain », a-t-il déclaré.

Une analyse de Reuters estime que les hyperscalers généreront environ 340 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation annuels supplémentaires en 2027 par rapport à 2025, tandis que les dépenses d'investissement devraient augmenter d'environ 534 milliards de dollars.

LA SITUATION N’EST PAS AUSSI SIMPLE QU’UNE OPPOSITION ENTRE FABRICANTS DE PUCE ET FOURNISSEURS DE SERVICES CLOUD

John Lamb, directeur des investissements en actions chez Capital Group, qui gère environ 3 600 milliards de dollars d’actifs, a déclaré que les investisseurs devaient considérer l’IA comme un écosystème en pleine expansion.

« La question n’est pas de savoir si les puces constituent de meilleurs investissements que les hyperscalers. Il s’agit plutôt d’intégrer les deux dans son portefeuille », a-t-il déclaré, soulignant que les centres de données mettent généralement entre 12 et 18 mois à passer de la phase de construction à celle de génération de chiffre d’affaires.

« Nous commençons tout juste à percevoir ce point d’inflexion à travers les derniers résultats trimestriels. »

CHOISISSEZ VOS GAGNANTS

Selon M. Clode, les entreprises qui contrôlent à la fois la capacité de calcul et les couches permettant aux clients de déployer efficacement l’IA sur différents modèles, en optimisant les coûts et les performances, bénéficieront d’un avantage concurrentiel.

Il estime que des entreprises telles qu’Amazon, Microsoft et Google GOOGL.O disposent d’avantages plus durables que les fournisseurs de « néocloud » en raison de leur envergure et de leurs relations clients.

Les valorisations des hyperscalers ont baissé cette année et restent en deçà de leurs sommets post-pandémiques. Microsoft se négocie à un multiple d’environ 24,6 fois les bénéfices prévisionnels, le plus élevé du marché, tandis que Meta META.O affiche le multiple le plus bas, à 17,6.

Noah Weisenberger, stratège en chef des actions américaines chez BCA Research, a déclaré que les fournisseurs de « néocloud » pourraient se retrouver en position de vulnérabilité si de nouvelles capacités informatiques étaient mises en service et que les prix se normalisaient, compte tenu de leur forte dépendance à l’endettement et de leurs tarifs élevés.

Il a ajouté que la transition des hyperscalers vers un modèle économique plus intensif en capital pourrait peser sur leurs valorisations, même si leurs bénéfices restent solides. Il recommande toutefois une stratégie consistant à prendre des positions longues sur les hyperscalers et courtes sur les néo-clouds.

MOINS DE GAGNANTS À L’AVENIR QUE D’ACTEURS AUJOURD’HUI

Même pour les gagnants, des défis se profilent. Alberto Conca, directeur des investissements chez le gestionnaire de fortune suisse LGF+ZEST, estime que la monétisation de l’IA doit être multipliée par cinq à treize pour justifier les plans de dépenses actuels.

M. Barbetta s’attend à ce que la concurrence réduise le nombre de gagnants dans le domaine de l’IA à mesure que le marché arrive à maturité; les entreprises disposant des portefeuilles technologiques les plus larges, des relations clients les plus solides et du plus grand contrôle sur leur propre infrastructure devraient devancer leurs rivaux plus spécialisés.

« Il y aura sans aucun doute moins de gagnants à l’avenir qu’il n’y a probablement d’acteurs aujourd’hui », a-t-il déclaré.