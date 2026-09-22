Les grands deviennent encore plus grands : la réforme des frais liés aux paiements UPI en Inde vise à consolider la position dominante des opérateurs historiques

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* Selon les estimations de Bernstein, les commissions devraient générer jusqu’à 1,1 milliard de dollars de chiffre d’affaires par an pour les applications de paiement d’ici mars 2028

* PhonePe et Google Pay ont traité 80 % du montant total des paiements UPI le mois dernier

* Des frais de 0,4 % s'appliqueront aux commerçants à compter du 15 octobre sur les transactions UPI supérieures à 2 000 roupies

* Selon certaines sources, ces nouvelles sources de revenus pourraient rendre l'expansion en milieu rural plus viable pour les applications dominantes

par Jaspreet Kalra et Ashwin Manikandan

PhonePe, soutenu par Walmart, et Google Pay pourraient engranger des centaines de millions de dollars par an de revenus supplémentaires grâce à la décision de l'Inde d'autoriser les frais de transaction sur son réseau de paiement numérique UPI (Unified Payments Interface), très répandu, ce qui renforcerait l'avance des applications dominantes sur leurs concurrents plus modestes.

La fin des six années de règne de l’UPI en tant que réseau gratuit donnera à PhonePe et Google Pay, qui représentaient à eux deux 80 % du montant des paiements UPI le mois dernier, les moyens nécessaires pour s’étendre aux zones rurales, tout en poussant leurs concurrents à se tourner vers des transactions de plus grande valeur afin d’attirer des utilisateurs et de générer des commissions.

Mais cet élan donné aux acteurs dominants pourrait également remettre sur le tapis la question du niveau de concentration du marché jugé acceptable par les régulateurs.

L’UPI, utilisé par plus de 500 millions de personnes en Inde pour régler toutes sortes d’achats, d’une tasse de thé achetée au bord de la route à un iPhone, cessera d’être gratuit à compter du 15 octobre, après que les régulateurs ont autorisé la semaine dernière l’application d’une commission de 0,4 % aux commerçants pour les transactions supérieures à 2 000 roupies (21 dollars).

Cette nouvelle commission, appelée « taux de remise marchand » (MDR), devrait générer un chiffre d’affaires annuel pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars pour les applications de paiement d’ici mars 2028, selon les estimations de la société de courtage Bernstein. Cela signifierait que PhonePe et Google Pay se partageraient environ 900 millions de dollars de cette somme, en fonction de leurs parts de marché.

« L’introduction du MDR constitue une avancée positive pour compenser des coûts opérationnels et des engagements financiers substantiels », a déclaré Rahul Chari, cofondateur de PhonePe.

Ce changement marque un tournant pour un écosystème fondé sur la gratuité des paiements, dont l’adoption rapide a été favorisée par divers facteurs, notamment la démonétisation de 2016 en Inde – qui a retiré de la circulation une grande partie des billets de forte valeur –, la pandémie de COVID-19 et d’importantes incitations accordées aux clients.

Elle rapproche également l’UPI des modèles de systèmes de paiement de détail mondiaux tels qu’Alipay en Chine, PayNow à Singapour et Pix au Brésil, où les frais varient entre 0,6 % et 1,5 %.

Mais les frais de l’UPI ont également suscité des critiques politiques et éveillé des inquiétudes quant à la possibilité que les commerçants répercutent ce coût sur les consommateurs, ce qui pourrait encourager un retour à l’argent liquide dans la troisième économie d’Asie.

RENDRE L'EXPANSION EN MILIEU RURAL VIABLE

Cette nouvelle source de revenus pourrait inciter davantage PhonePe et Google Pay à s’étendre au-delà des grands centres urbains vers l’Inde rurale, une expansion qui était auparavant moins viable sur le plan commercial, selon deux sources du secteur proches des discussions internes au sein de ces entreprises.

Les paiements effectués en dehors des grandes zones urbaines sont peut-être d’un montant plus modeste, mais les données transactionnelles peuvent aider les entreprises à proposer des prêts sur mesure et d’autres produits financiers afin de générer des revenus, a déclaré l’une des sources.

Google Pay n’a pas répondu à un e-mail sollicitant ses commentaires, tandis que PhonePe n’a pas donné de détails sur ses projets. Les sources se sont exprimées sous couvert d’anonymat, car elles ne sont pas autorisées à s’adresser aux médias.

Le renforcement des capacités de ces deux acteurs pourrait toutefois raviver les interrogations quant à savoir si les régulateurs tenteront à nouveau de limiter leur position dominante dans le domaine des paiements UPI.

La National Payments Corporation of India, organisme quasi-régulateur et opérateur de l’UPI, a reporté à deux reprises sa décision concernant l’imposition d’un plafond de 30 % de part de marché .

Dans le même temps, les concurrents de plus petite taille devraient cibler les transactions de plus grande valeur, telles que les réservations de billets, les paiements professionnels et les factures de services publics, tout en développant leurs offres de crédit sur l’UPI, ont indiqué des dirigeants et des analystes.

“Je peux désormais donner à mon équipe une raison concrète pour laquelle nous devons continuer à investir et à développer l’écosystème UPI”, a déclaré Bipin Preet Singh, cofondateur de MobiKwik, qui occupe la 15e place du classement des applications les plus utilisées pour les paiements UPI.

Il s’attend à ce que ces frais incitent les acteurs du marché à se tourner vers le paiement de factures et le commerce en ligne, alors que le secteur s’oriente vers les paiements de particuliers à commerçants plutôt que vers la promotion des virements entre particuliers.

Certains investisseurs en capital-risque soulignent toutefois que cette réforme arrive tardivement et pourrait favoriser les grands acteurs.

“Cela pourrait, dans une certaine mesure, aider les petits acteurs disposant déjà d’un réseau de distribution, mais ce sont probablement les grandes entreprises comme PhonePe ou Google Pay qui en tireront le plus grand bénéfice”, a déclaré Joseph Sebastian, vice-président chargé des investissements chez Blume Ventures.

LES COMMERÇANTS S’ATTENDENT À PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS

Bien que la réglementation interdise aux commerçants de répercuter explicitement ces coûts, les dirigeants du secteur s’attendent à un certain degré de répercussion indirecte.

Toutefois, la banque centrale indienne, les analystes de Bernstein, les dirigeants du secteur et une demi-douzaine de commerçants interrogés par Reuters à Mumbai ont déclaré qu’un retour massif à l’argent liquide était peu probable.

Govind Rawal, responsable d’une grande enseigne de prêt-à-porter nommée Suvidha dans le quartier de Dadar à Mumbai, a indiqué qu’environ 80 % du chiffre d’affaires quotidien de son magasin, qui s’élève à environ 2 millions de roupies (21.000 $), transite par l’UPI et qu’il n’a pas l’intention de répercuter ces coûts.

“Les clients sont trop habitués à l’UPI et le coût est assez faible, donc cela ne change pas grand-chose”, a-t-il déclaré.

Dans un autre quartier de Mumbai, Mahendra Vishnoi, 31 ans, qui faisait ses courses pour acheter des articles ménagers, a déclaré qu’il utilisait principalement l’UPI pour ses paiements quotidiens et qu’il espérait que les commerçants n’augmenteraient pas leurs prix pour compenser les frais, même si une légère hausse ne le ferait pas nécessairement revenir à l’argent liquide.

“Les frais ne devraient toutefois pas continuer à augmenter à l’avenir. S’ils restent au même niveau pendant quelques années, cela devrait aller.”