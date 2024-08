Les grands clients de Société Générale font grimper son bénéfice au deuxième trimestre

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Porté par la bonne santé de sa banque de financement et d'investissement, Société Générale a publié jeudi un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 23,7% sur un an.

Le directeur général Slawomir Krupa, cité dans un communiqué du groupe, a souligné l'"excellent trimestre de la banque de grande clientèle et de solutions investisseurs", une division qui apporte à elle seule 770 millions d'euros de résultat net (+24,3% sur un an), grâce à de bonnes performances de la banque transactionnelle (une gamme de services à destination des entreprises et des institutions financières), des marchés actions et de l'activité de financement.

Globalement, "nos performances commerciales et financières progressent nettement" au 2e trimestre, s'est-il félicité.

Le bénéfice net est supérieur aux attentes des analystes, de même que le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur bancaire, en hausse de 6,3% sur un an, à 6,7 milliards d'euros.

La banque de détail en France continue de souffrir: la division qui regroupe cette activité, l'assurance et la banque privée voit son bénéfice net baisser de 15,4% à 236 millions d'euros, pour un PNB de 2,1 milliards d'euros (+1,1%).

La Société Générale révise d'ailleurs à la baisse son objectif de marge nette d'intérêt (écart entre le taux appliqué par la banque à ses clients et celui de son refinancement) pour ce pôle, attendue désormais à 3,8 milliards d'euros, contre 4,1 milliards d'euros auparavant.

"La marge nette d'intérêt s'améliore mais reste pénalisée par l'augmentation de la part des dépôts rémunérés et une faible dynamique des crédits dans un contexte attentiste", a précisé M. Krupa.

Les réseaux de banque de détail à l'international, couplés avec certains métiers spécialisés comme le crédit-bail automobile et le crédit à la consommation, affichent un bénéfice net en baisse de 33,3%, à 316 millions d'euros, pénalisé par une hausse des frais de gestion et des provisions pour impayés.

La Société Générale est par ailleurs engagée depuis un peu plus d'un an dans une phase de recentrage de ses activités, qui donne lieu à une vague de cessions touchant principalement ce pôle.