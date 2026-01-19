Les grandes valeurs technologiques américaines chutent en Europe après les menaces de tarifs douaniers de Trump

Les actions des géants américains de la technologie ont chuté en Europe lundi après la promesse du président Donald Trump de mettre en œuvre une gamme croissante de droits de douane sur les pays européens jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland.

Les marchés boursiers ont chuté en Asie et on s'attendait à ce qu'ils ouvrent en baisse en Europe, car les nouvelles ont poussé les investisseurs nerveux à rechercher la sécurité. Les actions américaines sont fermées lundi en raison d'un jour férié.

Les actions Alphabet cotées à Francfort ont chuté de 2,4 %, Nvidia et Microsoft de 2,2 %. ABEA.F MSFT.F NVDA.F

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé de 1,25%. NQCV1>