Les grandes valeurs technologiques américaines chutent en Europe après les menaces de tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 08:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des géants américains de la technologie ont chuté en Europe lundi après la promesse du président Donald Trump de mettre en œuvre une gamme croissante de droits de douane sur les pays européens jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland.

Les marchés boursiers ont chuté en Asie et on s'attendait à ce qu'ils ouvrent en baisse en Europe, car les nouvelles ont poussé les investisseurs nerveux à rechercher la sécurité. Les actions américaines sont fermées lundi en raison d'un jour férié.

Les actions Alphabet cotées à Francfort ont chuté de 2,4 %, Nvidia et Microsoft de 2,2 %. ABEA.F MSFT.F NVDA.F

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé de 1,25%. NQCV1>

Valeurs associées

ALPHABET-A
329,9800 USD NASDAQ -0,84%
MICROSOFT
459,8600 USD NASDAQ +0,70%
NVIDIA
186,2300 USD NASDAQ -0,44%
