Les grandes sociétés commerciales japonaises s'attendent à des bénéfices records, mais les services publics prévoient des difficultés alors que la guerre en Iran pèse sur l'économie

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* Marubeni, Itochu et Sumitomo prévoient des bénéfices annuels records

* Mitsui et Mitsubishi s'attendent également à des bénéfices annuels en hausse

* Le Japon dépend du Moyen-Orient pour la majeure partie de son approvisionnement en pétrole

* Les services publics nationaux mettent en garde contre une baisse de leurs bénéfices en raison de la hausse des coûts d'approvisionnement

(Refonte avec détails et commentaires aux paragraphes 3 à 8) par Yuka Obayashi et Katya Golubkova

Certaines grandes maisons de commerce japonaises ont annoncé vendredi des bénéfices annuels records, alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran maintient les prix des matières premières à un niveau élevé, tandis que les services publics japonais ont mis en garde contre une baisse de leurs résultats en raison de la flambée des coûts d'approvisionnement en carburant .

Le Japon, l'un des pays les plus vulnérables au monde face aux perturbations des importations d'énergie, a intensifié ses efforts diplomatiques et s'est engagé à verser des milliards de yens d'aide – allant des subventions à l'intervention monétaire – afin d'amortir le choc économique causé par la guerre et la fermeture du détroit d'Ormuz.

Masayuki Omoto, directeur général de la sociétéde négoce Marubeni 8002.T , a déclaré que la crise au Moyen-Orient présentait davantage de risques haussiers que baissiers pour les bénéfices grâce à la hausse des prix des matières premières. La société prévoit un bénéfice net de 580 milliards de yens (3,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) pour l'exercice en cours, en hausse de 7% par rapport à l'année précédente, ce qui marquerait un deuxième record consécutif.

“Nos prévisions reposent sur des hypothèses relatives au prix du pétrole antérieures à la guerre, et si les conditions actuelles du marché persistent, il existe un potentiel de hausse de 30 à 40 milliards de yens pour l'année”, a déclaré M. Omoto aux journalistes.

Itochu 8001.T et Sumitomo 8053.T prévoient également des bénéfices records, avec des résultats qui devraient augmenter respectivement de 6% à 950 milliards de yens et de 5% à 630 milliards de yens. Itochu enregistrerait une troisième année record consécutive, tandis que Sumitomo en marquerait une deuxième malgré sa décision de se retirer du projet de nickel Ambatovy à Madagascar.

Mitsubishi 8058.T s'attend à ce que son bénéfice net bondisse de 37% pour atteindre 1 100 milliards de yens grâce à de meilleurs résultats dans le secteur de l'énergie, tandis que Mitsui 8031.T prévoit une hausse de 10% à 920 milliards de yens, soutenue par la hausse des prix des matières premières et de meilleurs bénéfices liés au gaz de schiste américain.

“Nous voulons saisir les opportunités de hausse dans le secteur de l'énergie tout en restant prudents”, a déclaré Kenichi Hori, directeur général de Mitsui.

Berkshire Hathaway BRKa.N , la société de Warren Buffett, est actionnaire minoritaire dans les cinq sociétés de négoce.

LES SERVICES PUBLICS JAPONAIS EN SENTENT LES CONSÉQUENCES

Avant le déclenchement de la guerre en Iran fin février, le Japon dépendait du Moyen-Orient pour environ 11% de ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL), dont 6% transitaient par le détroit d’Ormuz. L’Australie est le premier fournisseur de GNL du Japon.

Bien que l'approvisionnement en GNL soit assuré pour l'instant, grâce à des sources alternatives et à des stocks suffisants, les services publics japonais ont averti cette semaine que les coûts d'approvisionnement risquaient d'augmenter, car de nombreux contrats à long terme sur le GNL sont indexés sur les prix du pétrole. Le GNL est un combustible essentiel pour la production d'électricité thermique.

Six des dix services publics régionaux japonais, dont Kansai Electric Power 9503.T et Kyushu Electric Power 9508.T , prévoient une baisse de leurs bénéfices pour l'année en cours, tandis que les autres ont suspendu leurs prévisions, en raison des incertitudes pesant sur les perspectives des prix des combustibles.

(1 $ = 157,1800 yens)