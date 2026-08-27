Les grandes entreprises technologiques appellent à un renforcement des mesures de défense pour contrer les attaques informatiques basées sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout au paragraphe 5 d’une tentative de contacter des responsables américains afin d’obtenir leurs commentaires et des informations complémentaires sur les coupes budgétaires) par Raphael Satter

De grandes entreprises technologiques, notamment OpenAI, Anthropic, Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , appellent à une mobilisation défensive à l'échelle de la société pour contrer ce qu'elles décrivent comme une vague imminente de piratages informatiques alimentée par l'intelligence artificielle.

Dans une lettre commune publiée jeudi , ces entreprises — aux côtés de plus d’une centaine d’autres, dont Broadcom AVGO.O , Capital One COF.N , Cloudflare NET.N , CrowdStrike CRWD.O , General Motors GM.N , IBM IBM.N , Mastercard MA.N , Oracle ORCL.N , Robinhood HOOD.O , Shopify

SHOP.TO et Visa V.N — ont déclaré qu’il restait peu de temps « pour rendre notre monde numérique beaucoup plus sûr » face à la menace de l’IA.

« Au cours des prochains mois, les cyberattaques basées sur l’IA vont se généraliser à mesure que les modèles à travers le monde gagneront en puissance », indique la lettre. Celle-ci appelle les dirigeants gouvernementaux et les responsables du secteur privé « à mettre tout le poids de leur technologie, de leurs ressources et de leur expertise au service de cet effort ».

Elle a appelé les gouvernements à accélérer la mise en place de programmes d’accès privilégié, qui permettent à certaines entreprises d’accéder à des modèles plus puissants avant le grand public, et a exhorté toutes les autres organisations à « faire de la cyberdéfense une priorité immédiate de leur direction ». L’agence américaine de cyberdéfense (CISA) et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. L’administration du président Donald Trump a imposé des coupes budgétaires importantes à la CISA dès son entrée en fonction, et les effectifs de l’agence ont diminué d’environ un tiers l’année dernière. Parallèlement, les craintes selon lesquelles les progrès de l’IA allaient dynamiser les campagnes de piratage se concrétisent , alors que des acteurs malveillants déploient de plus en plus de grands modèles linguistiques pour s’introduire dans des organisations à travers le monde. En juin, l’alliance de renseignement mondiale « Five Eyes » — composée des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande — a publié une rare déclaration commune avertissant que la révolution de l’IA était sur le point de « transformer fondamentalement » la cybersécurité.