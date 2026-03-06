Les grandes entreprises pharmaceutiques se lancent dans la course au lancement d'une pilule amaigrissante

Le marché mondial des médicaments amaigrissants entre dans une nouvelle phase, sous l'impulsion de l'arrivée d'options orales, de l'imminence de rivaux génériques et de la chute des prix aux États-Unis pour les traitements phares d'Eli Lilly LLY.N et de Novo Nordisk NOVOb.CO .

L'évolution rapide du paysage a incité Wall Street à revoir ses prévisions de longue date concernant un marché de 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Novo est devenue la première entreprise à lancer une pilule GLP-1 pour l'obésité, ce qui donne au fabricant danois un avantage concurrentiel sur le marché du traitement de l'obésité, qui évolue rapidement.

Voici quelques entreprises qui se lancent dans la course au développement de médicaments oraux contre l'obésité, dans l'espoir de se faire une place sur un marché lucratif:

ELI LILLY

Orforglipron , l'agoniste non peptidique du GLP-1 administré par voie orale une fois par jour, a aidé des adultes en surpoids et non diabétiques à perdre 12,4 % de leur poids corporel en 72 semaines à la dose la plus élevée lors d'un essai en phase finale.

Dans une autre étude , l'orforglipron a permis de maintenir la perte de poids chez des patients ayant abandonné son injection de GLP-1, Zepbound, et le Wegovy de son concurrent Novo Nordisk.

La société se prépare à lancer orforglipron aux États-Unis dès le deuxième trimestre de cette année, sous réserve de l'approbation de la Food and Drug Administration.

STRUCTURE THERAPEUTICS GPCR.O

Structure Therapeutics développe le GSBR-1290, un agoniste oral non peptidique du GLP-1. La pilule a montré une perte de poids allant jusqu'à 11,3 % après 36 semaines de traitement dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire menée sur le site auprès de 230 personnes.

Structure prévoit d'entamer les dernières phases de développement de la pilule d'ici à la mi-2026, après avoir rencontré la FDA au cours du premier semestre de l'année prochaine.

MERCK MRK.N

La société, en partenariat avec Hansoh Pharma

3692.HK , se prépare à tester HS-10535, une petite molécule orale agoniste du GLP-1, dans le cadre d'essais préliminaires. Le médicament fait actuellement l'objet d'études en laboratoire.

ASTRAZENECA AZN.L

AstraZeneca et Eccogene font progresser l'ECC5004, un agoniste du récepteur GLP-1 en comprimé à prise unique quotidienne. Les premiers essais ont montré un signal prometteur de perte de poids et un profil de sécurité favorable. Des essais de phase intermédiaire sont prévus sous la direction d'AstraZeneca.

ROCHE ROG.S

Suite à l'acquisition de Carmot Therapeutics, Roche travaille sur le CT-966, un agoniste du GLP-1 administré par voie orale. Le CT-966 a entraîné une perte de poids moyenne de 6,1 % en quatre semaines chez des patients obèses non diabétiques dans le cadre d'un essai préliminaire réalisé l'année dernière.

VIKING THERAPEUTICS VKTX.O

La société développe une formulation orale du VK2735, qui cible les hormones GLP-1 et GIP qui régulent le métabolisme du corps.

Dans une étude à mi-parcours sur , la pilule expérimentale pour la perte de poids a aidé les patients à perdre 12,2 % de leur poids corporel, ce qui est inférieur aux attentes de Wall Street qui tablait sur une perte de 15 %.

PFIZER PFE.N

Pfizer est entré sur le marché lucratif des médicaments contre l'obésité avec l'acquisition, pour 10 milliards de dollars, , du développeur de médicaments contre l'obésité Metsera, à l'issue d'une féroce guerre d'enchères avec Novo.

Dans le cadre de cette transaction, le fabricant de médicaments a eu accès à deux médicaments GLP-1 à action prolongée administrés par voie orale, qui font actuellement l'objet d'essais précliniques.

Pfizer et son partenaire chinois Sciwind Biosciences ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché chinois de leur médicament injectable pour la perte de poids , Xianweiying, une fois par semaine, renforçant ainsi la pression sur les rivaux de Novo, Lilly et Innovent Biologics 1801.HK qui ont été approuvés.

Pfizer développait le danuglipron, initialement en tant qu'agoniste GLP-1 oral à deux prises quotidiennes, mais a abandonné le développement après que les données d'un essai à mi-parcours aient montré une mauvaise tolérance.

Innovent Biologics 1801.HK

L'IBI3032, un médicament oral pour la perte de poids à base de GLP-1, développé par la société chinoise Innovent Biologics, fait l'objet d'essais préliminaires aux États-Unis et en Chine.

HuaDong Pharmaceutical

Le candidat médicament oral contre l'obésité de la société chinoise HuaDong Pharmaceutical, HDM1002, a réduit le poids corporel jusqu'à 6,8 % dans une étude préliminaire menée en Chine auprès de participants en surpoids ou obèses.

Ascletis Pharma 1672.HK

L'ASC30, médicament expérimental à base de GLP-1 administré par voie orale par la société chinoise Ascletis Pharma, a montré une perte de poids allant jusqu'à 7,7 % dans une étude de phase intermédiaire aux États-Unis.