Les grandes entreprises pharmaceutiques font la course pour lancer la première pilule amaigrissante

Le marché des médicaments amaigrissants devrait atteindre un chiffre d'affaires de plus de 150 milliards de dollars au début des années 2030, grâce à la popularité croissante du Zepbound d'Eli Lilly LLY.N et du Wegovy de Novo Nordisk

Novo Nordisk est devenue la première entreprise à recevoir l'approbation de la Food and Drug Administration américaine pour une pilule GLP-1 destinée au traitement de l'obésité, ce qui donne au fabricant danois un avantage concurrentiel sur le marché du traitement de l'obésité, qui évolue rapidement.

Plusieurs fabricants de médicaments font la course pour développer un médicament oral ou une pilule qui pourrait s'avérer aussi efficace que les produits injectables.

Les pilules sont plus faciles à fabriquer et pourraient également éviter certains des problèmes d'approvisionnement qui ont été initialement observés avec les médicaments injectables de Novo et Lilly.

Voici quelques entreprises qui développent des médicaments oraux contre l'obésité dans l'espoir de se faire une place sur un marché lucratif:

ELI LILLY

L'orforglipron , l'agoniste non peptidique du GLP-1 administré par voie orale une fois par jour, a aidé des adultes en surpoids et non diabétiques à perdre 12,4 % de leur poids corporel en 72 semaines à la dose la plus élevée, dans le cadre d'un essai en phase finale.

Dans une autre étude , l'orforglipron a permis de maintenir la perte de poids chez des patients ayant abandonné son injection de GLP-1, Zepbound, et le Wegovy de son concurrent Novo Nordisk.

Selon un rapport de Reuters , les dirigeants de la FDA font pression sur les examinateurs pour qu'ils accélèrent leur évaluation de l'orforglipron, après que l'entreprise a fait pression pour obtenir un délai plus court.

L'agence pourrait se prononcer sur la pilule de Lilly dès le mois de mars si le nouveau calendrier est adopté.

NOVO NORDISK

La pilule amaigrissante du fabricant danois, également connue sous le nom de Wegovy, est une formulation orale de 25 mg de semaglutide, l'ingrédient actif de l'injectable à succès Wegovy.

Novo a déclaré que la dose initiale de 1,5 milligramme de la pilule Wegovy sera disponible début janvier.

Le Wegovy est autorisé pour la gestion chronique du poids chez les adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et ayant au moins un problème de santé lié à l'obésité.

Une étude de 64 semaines en phase finale a montré que les participants qui prenaient 25 mg de semaglutide par voie orale une fois par jour avaient perdu en moyenne 16,6 % de leur poids corporel, contre 2,7 % pour ceux qui prenaient un placebo.

STRUCTURE THERAPEUTICS

Structure Therapeutics développe le GSBR-1290, un agoniste non peptidique du GLP-1 administré par voie orale.

Sa pilule contre l'obésité a montré une perte de poids allant jusqu'à 11,3 % après 36 semaines de traitement dans le cadre d'une phase intermédiaire , menée auprès de 230 personnes .

Structure prévoit d'entamer la phase finale du développement de la pilule d'ici à la mi-2026, après avoir rencontré la Food and Drug Administration au cours du premier semestre de l'année prochaine.

MERCK

La société, en partenariat avec Hansoh Pharma, se prépare à tester HS-10535, une petite molécule orale agoniste du GLP-1, dans le cadre d'essais préliminaires. Le médicament est actuellement testé en laboratoire.

ASTRAZENECA

AstraZeneca et Eccogene font progresser l'ECC5004, un agoniste du récepteur GLP-1 en comprimé à prise unique quotidienne. Les premiers essais ont montré un signal prometteur de perte de poids et un profil d'innocuité favorable. Des essais de phase intermédiaire sont prévus sous la direction d'AstraZeneca.

ROCHE

Suite à l'acquisition de Carmot Therapeutics, Roche travaille sur le CT-966, un agoniste GLP-1 oral. Le CT-966 a entraîné une perte de poids moyenne ajustée au placebo de 6,1 % en quatre semaines chez des patients obèses non diabétiques lors d'un essai préliminaire réalisé l'année dernière.

VIKING THERAPEUTICS

La société développe une formulation orale du VK2735, qui cible les hormones GLP-1 et GIP qui régulent le métabolisme du corps.

Dans une étude de phase intermédiaire , la pilule expérimentale pour la perte de poids a aidé les patients à perdre 12,2 % de leur poids corporel, ce qui n'est pas à la hauteur des attentes de Wall Street, qui tablait sur 15 %.

PFIZER

Pfizer développait le danuglipron, initialement en tant qu'agoniste GLP-1 oral à deux prises quotidiennes, mais a abandonné le développement après que les données d'un essai à mi-parcours aient montré une mauvaise tolérabilité. Une version à libération prolongée et à prise unique quotidienne a ensuite été testée sur environ 1 400 patients, mais des problèmes de sécurité hépatique ont subsisté, ce qui a freiné les projets de l'entreprise de pénétrer le marché des médicaments contre l'obésité.