Nikkei 225
45 043,75
0,00%
Les grandes compagnies aériennes avertissent que l'interruption du financement public pourrait peser sur l'aviation et ralentir les vols
29/09/2025 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe représentant les principales compagnies aériennes américaines a averti lundi que la fermeture partielle du gouvernement fédéral pourrait peser sur l'aviation américaine et ralentir les vols, car les contrôleurs aériens et les agents de sécurité seraient contraints de travailler sans salaire et d'autres fonctions seraient interrompues.

Le groupe professionnel Airlines for America, qui représente United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines LUV.N et d'autres, a averti qu'en cas d'interruption du financement, "le système pourrait devoir ralentir, ce qui réduirait l'efficacité" et aurait un impact sur les voyageurs.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,3800 USD NASDAQ +0,62%
DELTA AIR LINES
57,660 USD NYSE +0,85%
SOUTHWEST AIRLIN
32,765 USD NYSE +0,77%
UNITED AIRLINES
98,6400 USD NASDAQ +0,75%
