Les grandes banques envisagent d'émettre des monnaies stables indexées sur les monnaies du G7

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un groupe de banques comprenant Bank of America BAC.N , Citi C.N , Deutsche Bank DBKGn.DE , Goldman Sachs GS.N et UBS UBSG.S va travailler ensemble pour explorer la création d'actifs basés sur la blockchain rattachés aux monnaies du G7, ont indiqué les banques dans un communiqué de presse vendredi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer