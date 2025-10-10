 Aller au contenu principal
Les grandes banques envisagent d'émettre des monnaies stables indexées sur les monnaies du G7
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de banques comprenant Bank of America BAC.N , Citi C.N , Deutsche Bank DBKGn.DE , Goldman Sachs GS.N et UBS UBSG.S va travailler ensemble pour explorer la création d'actifs basés sur la blockchain rattachés aux monnaies du G7, ont indiqué les banques dans un communiqué de presse vendredi.

