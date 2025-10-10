Les grandes banques envisagent d'émettre des monnaies stables indexées sur les monnaies du G7

Un groupe de banques comprenant Bank of America BAC.N , Citi C.N , Deutsche Bank DBKGn.DE , Goldman Sachs GS.N et UBS UBSG.S va travailler ensemble pour explorer la création d'actifs basés sur la blockchain rattachés aux monnaies du G7, ont indiqué les banques dans un communiqué de presse vendredi.