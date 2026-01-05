Les grandes banques américaines s'envolent à la faveur de la reprise de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions des grandes banques américaines Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N , Wells Fargo WFC.N , Bank of America BAC.N , Citigroup C.N , et Morgan Stanley MS.N grimpent dans les échanges du matin

** GS en hausse de 4,6%, MS et JPM en hausse de 3,2%, C en hausse de 3,6%, BAC en hausse de 2,6%, WFC en hausse de 2%

** Wall Street a ouvert en hausse lundi, les valeurs technologiques ayant rebondi et les compagnies pétrolières ayant bondi suite à la capture du Président vénézuélien Nicolas Maduro par les Etats-Unis .N

** Barclays reste constructif sur les banques américaines à grande capitalisation car il s'attend à ce que les tendances et les thèmes tels que l'augmentation des revenus de commissions, la qualité de crédit stable et la déréglementation se poursuivent jusqu'en 2026

** Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, déclare que les résultats du quatrième trimestre de l'année 25 devraient renforcer notre prévision d'une croissance à deux chiffres du bénéfice par action sur plusieurs années, ajoutant que les vents porteurs fondamentaux tels que le solide pipeline de la banque d'investissement et l'expansion de la marge d'intérêt restent intacts

** JPM s'apprête à donner le coup d'envoi des résultats du quatrième trimestre des grandes banques américaines le 13 janvier, les autres devant publier leurs résultats les 14 et 15 janvier