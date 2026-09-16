Les grandes banques américaines relèvent leur taux préférentiel après la première hausse des taux de la Fed depuis 2023

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(Mise à jour des noms de banques au paragraphe 2, des évolutions boursières au paragraphe 4)

Les principales banques américaines ont relevé mercredi leur taux d'intérêt préférentiel après que la Réserve fédérale a augmenté son taux directeur, une mesure qui devrait accroître les coûts d'emprunt pour les particuliers et les entreprises ayant contracté des prêts.

À la suite de la première hausse des taux de la Fed depuis 2023, le taux préférentiel de JPMorgan JPM.N , Bank of America

BAC.N , Citigroup C.N , Wells Fargo WFC.N , KeyCorp KEY.N , Huntington Bancshares HBAN.O , Fifth Third Bancorp FITB.N et Truist Financial TFC.N passera de 6,75 % à 7 % à compter de jeudi.

La Fed a relevé ses taux d’un quart de point de pourcentage mercredi et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt dans les mois à venir, les décideurs politiques s’attachant à lutter contre une inflation persistante.

Les actions des grandes banques ont terminé en baisse dans un contexte de faiblesse générale des valeurs américaines. BofA a clôturé en baisse de 2,7 %, Citi de 2,4 %, Wells Fargo de 3 % et JPMorgan de 1 %. Morgan Stanley MS.N a reculé de 1,9 % et Goldman Sachs GS.N a chuté de 4 %.

Le taux préférentiel, qui suit le taux des fonds fédéraux, sert de référence aux banques américaines pour fixer les taux de nombreux produits financiers, tels que les cartes de crédit et les prêts personnels.

Les hausses de taux stimulent généralement les bénéfices des banques, car elles génèrent davantage de revenus d’intérêts nets — la différence entre ce que les banques perçoivent sur les prêts et ce qu’elles versent sur les dépôts. Les banques sont des entreprises largement sensibles à la composition de leur actif, car les rendements des prêts s’ajustent plus rapidement que les coûts des dépôts.

Un cycle de resserrement monétaire peut toutefois ralentir certains secteurs de l’économie, freiner la demande de crédit et affecter la qualité du crédit, les clients devant faire face à des coûts d’emprunt plus élevés.

Les dirigeants bancaires de premier plan, réunis cette semaine à New York à l’occasion d’une conférence du secteur, se sont montrés optimistes quant à l’économie américaine, affirmant que le contexte général restait favorable, les clients faisant preuve de résilience.

“La situation a été si favorable qu’il faut se montrer un peu prudent, car lorsque le gouvernement tentera de ralentir les choses, il y aura des répercussions”, a déclaré mercredi René Jones, directeur général de M&T Bank, lors de la conférence Barclays.

“On ne sait tout simplement pas où cela va se manifester.”