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Les grandes banques américaines poursuivent leur baisse après la hausse des taux de la Fed et la conférence de presse de Warsh
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 21:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

16 septembre - ** Les actions des grandes banques américaines poursuivent leur baisse après que la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt et annoncé de nouvelles hausses dans les mois à venir

** JPMorgan Chase JPM.N recule de 1,5%, Wells Fargo

WFC.N perd 3,5%, Bank of America BAC.N chute de 3,5%, Citigroup C.N recule de 3,2%, Morgan Stanley MS.N perd 2,2% et Goldman Sachs GS.N recule de 4%

** L'indice S&P 500 des banques .SPXBK recule de 2,9%, tandis que le secteur financier du S&P 500 .SPSY perd 2,1%

** Les actions américaines ont également accentué leurs pertes après la conférence de presse du nouveau président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh

** La hausse des taux d’intérêt peut peser sur les banques en freinant la demande de crédit et en augmentant le risque de pertes sur créances en cas de ralentissement de la croissance économique

** “Je ne parierais pas sur une nouvelle hausse cette année. Certes, la médiane des projections indique une nouvelle hausse cette année, mais beaucoup de choses peuvent changer d’ici là”, déclare Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management

Banques centrales
FED
Kevin Warsh

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CITIGROUP
132,970 USD NYSE -2,36%
GOLDMAN SACHS GR
938,780 USD NYSE -3,86%
JPMORGAN CHASE
349,130 USD NYSE -1,27%
MORGAN STANLEY
202,460 USD NYSE -1,86%
S&P 500 INDEX
7 551,81 Pts CBOE -0,45%
WELLS FARGO
87,050 USD NYSE -2,98%
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