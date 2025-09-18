 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les grandes banques américaines abaissent leurs taux préférentiels après la baisse des taux de la Réserve fédérale
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 00:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Ateev Bhandari

Les principaux prêteurs américains ont abaissé un taux d'intérêt clé mercredi, offrant aux consommateurs américains un répit sur les coûts d'emprunt, après que la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt pour la première fois cette année.

JPMorgan Chase JPM.N , Citigroup C.N , Wells Fargo WFC.N et Bank of America BAC.N ont abaissé leur taux préférentiel à 7,25 % contre 7,50 % après la première baisse de la Réserve fédérale , de 25 points de base, depuis décembre.

Le taux préférentiel, c'est-à-dire le taux d'intérêt que les banques commerciales appliquent à leurs clients les plus solvables - généralement les grandes entreprises - sert de référence pour fixer les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires, les prêts aux petites entreprises, les prêts personnels et les cartes de crédit, entre autres.

Alors que l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale et que l'impact sur les prix des tarifs douaniers du président américain Donald Trump est incertain, la baisse des taux indique que la Réserve fédérale est désormais plus préoccupée par l'affaiblissement de la croissance et la probabilité d'une hausse du chômage.

"Bien que l'été ait commencé avec des attentes de maintien des taux, le marché du travail a montré plus de signes de faiblesse que prévu, avec des demandes d'allocations chômage à leur plus haut niveau depuis près de quatre ans", a déclaré Richard Flynn, directeur général chez Charles Schwab UK.

L'incertitude macroéconomique liée à la politique commerciale des États-Unis a conduit les entreprises à ne pas embaucher, ce qui s'est traduit par de maigres créations d'emplois, qui ont alimenté les craintes d'un blocage du marché de l'emploi.

À l'heure actuelle, la baisse des coûts d'emprunt peut catalyser un plus grand nombre de prêts, augmentant ainsi le volume des actifs productifs d'intérêts dans les bilans des banques américaines.

Un crédit moins cher pourrait également permettre à un plus grand nombre de petites entreprises d'obtenir des prêts, dont les critères ont été resserrés lorsque les taux ont augmenté et que les perspectives économiques se sont détériorées. Les entreprises bien capitalisées sont plus susceptibles de reprendre les embauches, ce qui favorise les dépenses de consommation.

Toutefois, des risques importants subsistent, et le grand patron de JPMorgan Chase en convient.

La semaine dernière, le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, qui est une voix importante à Wall Street, a averti que l'impact des tarifs douaniers, de l'immigration, de la géopolitique et du programme d'impôts et de dépenses de Trump n'est pas encore totalement connu.

David Solomon, directeur général de Goldman, s'est fait l'écho de ces préoccupations lors d'une interview sur CNBC la semaine dernière, ajoutant qu'il est difficile de quantifier l'impact des droits de douane.

"Il ne fait aucun doute dans mon esprit que cela a un impact sur la croissance."

