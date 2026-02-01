Les Grammys s'apprêtent à réécrire le livre des records de la musique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'album de Bad Bunny pourrait entrer dans l'histoire en devenant le premier album en langue espagnole à être récompensé

*

Kendrick Lamar pourrait être le premier rappeur solo masculin à remporter l'album de l'année

*

Lady Gaga cherche à remporter son premier grand prix Grammy avec "Mayhem"

par Lisa Richwine

1er février - Le rappeur portoricain Bad Bunny et les chanteurs de KPop de "Golden" s'affronteront dimanche lors d'une cérémonie des Grammys qui devrait couronner plusieurs nouveaux lauréats des plus grandes récompenses de l'industrie musicale américaine.

Bad Bunny est en lice pour l'album de l'année avec "Debí Tirar Más Fotos", qui pourrait entrer dans l'histoire en devenant le premier album en langue espagnole à être récompensé. Le prix a été décerné l'année dernière à "Cowboy Carter" de Beyoncé.

"Cette année, la lutte est extrêmement serrée entre Bad Bunny et Kendrick Lamar", a déclaré Paul Grein, rédacteur en chef du Billboard. "Lady Gaga n'est pas en reste."

Si Lamar gagne pour "GNX", il sera le premier rappeur solo masculin à remporter le prix. Seuls deux musiciens de hip-hop ont été récompensés dans cette catégorie: l'artiste féminine Lauryn Hill et le duo Outkast.

Pour la chanteuse pop Lady Gaga, le prix de l'album serait le premier de sa célèbre carrière. Elle n'a jamais remporté l'un des quatre premiers prix Grammy, malgré plus de vingt ans d'activité dans le monde de la musique. Cette année, elle concourt avec l'album "Mayhem".

Trevor Noah revient pour animer les festivités pour la sixième fois, ce qui, selon lui, sera sa dernière participation aux Grammys. Le spectacle sera diffusé en direct sur CBS

PSKY.O et en streaming sur Paramount+ à 17 heures, heure de Los Angeles (0100 GMT, lundi).

LES CRAINTES LIÉES À L'IMMIGRATION ASSOMBRISSENT LE CHOIX DU CHANTEUR POUR LE SUPER BOWL

Bad Bunny a fait l'impasse sur les États-Unis continentaux lors de sa récente tournée de concerts, disant qu'il craignait que les agents fédéraux chargés de la répression de l'immigration du président américain Donald Trump ne se présentent pour arrêter ses fans.

Sa sélection pour le prochain spectacle de la mi-temps du Super Bowl a suscité des objections de la part des critiques qui ont fait valoir que les divertissements du match de championnat de la National Football League devraient être interprétés en anglais.

Parmi les artistes programmés aux Grammys figurent Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Addison Rae et les huit nominés pour le titre de meilleur nouvel artiste. Les producteurs ont indiqué que le spectacle comprendrait des artistes et des présentateurs surprises.

Le monde de la KPop pourrait également recevoir un Grammy pour la première fois.

La chanson "Golden", tirée du film d'animation de Netflix

NFLX.O "KPop Demon Hunters", est en lice pour plusieurs prix, dont celui de la meilleure chanson, qui récompense les auteurs-compositeurs. La chanson est interprétée par un groupe fictif appelé HUNTR/X. Ses membres réels sont EJAE, Audrey Nuna et Rei Ami. La compétition pour "Golden" comprend "APT.", un duo entre Bruno Mars et la chanteuse de KPop Rosé.

"APT." sera également en lice pour le prix du disque de l'année, décerné aux interprètes et aux producteurs, contre la collaboration de Lamar avec SZA pour "Luther" et "Abracadabra" de Gaga. Dans la catégorie du meilleur nouvel artiste , le musicien R&B et soul Leon Thomas est considéré comme un favori. Il a reçu six nominations aux Grammy Awards, dont celle de l'album de l'année pour "Mutt". Parmi ses concurrents figurent la chanteuse soul-pop britannique Olivia Dean et le musicien pop Alex Warren.

Les lauréats des Grammy Awards seront choisis par les quelque 15 000 membres votants de la Recording Academy - des pairs de l'industrie comprenant des artistes, des auteurs-compositeurs, des producteurs et des ingénieurs - dont les rangs ont été remaniés au cours des sept dernières années afin d'accroître la diversité. Environ 1 000 votants latins aux Grammys sont devenus éligibles cette année, et 73 % des membres ont rejoint l'Académie depuis 2019.