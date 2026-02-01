 Aller au contenu principal
Ulcéré par le racisme, Allan Saint-Maximin quitte son club
information fournie par So Foot 01/02/2026 à 11:53

Ulcéré par le racisme, Allan Saint-Maximin quitte son club

Ulcéré par le racisme, Allan Saint-Maximin quitte son club

« Le problème n’est pas la couleur de peau, c’est la couleur des pensées. » Voici comment démarre le long message d’Allan Saint-Maximin, qui a fait part de ses états d’âme sur son compte Instagram. Dénonçant des actes de racisme depuis son arrivée au Mexique en août 2025, l’ancien joueur de Newcastle a fait le choix de quitter son club d’América.

« Il y a une chose que je ne tolérerai jamais, c’est qu’on s’en prenne à mes enfants. La protection de mes enfants est ma priorité, et je me battrai avec toutes mes forces pour qu’ils soient respectés et aimés, quelles que soient leurs origines ou leur couleur de peau , a ajouté le joueur de 28 ans . La haine et la discrimination n’ont pas leur place dans notre société. » Toujours bon de le rappeler.…

FC pour SOFOOT.com

