Propos de Daniel Bravo : beIN Sports s'excuse

Le dimanche, jour du pardon. Suite aux propos polémiques tenus par Daniel Bravo lors du match nul concédé par l’Olympique de Marseille contre le Paris FC à l’occasion de la vingtième journée de Ligue 1, l’employeur du commentateur a tenu à présenter ses excuses sur X.

Nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter. À l'image des attaques inacceptables dont l’une de nos……

FC pour SOFOOT.com