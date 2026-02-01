 Aller au contenu principal
Propos de Daniel Bravo : beIN Sports s'excuse
Le dimanche, jour du pardon. Suite aux propos polémiques tenus par Daniel Bravo lors du match nul concédé par l’Olympique de Marseille contre le Paris FC à l’occasion de la vingtième journée de Ligue 1, l’employeur du commentateur a tenu à présenter ses excuses sur X.

Nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter. À l'image des attaques inacceptables dont l’une de nos……

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Daniel Bravo suspendu
    Daniel Bravo suspendu
    information fournie par So Foot 01.02.2026 12:48 

    Après les excuses, la punition. À la suite de ses propos polémiques pendant le match opposant l’Olympique de Marseille au Paris FC à l’occasion de la vingtième journée de Ligue 1 et qui s’est terminé par un nul à quatre buts, Daniel Bravo a été suspendu de ses ... Lire la suite

  • Ulcéré par le racisme, Allan Saint-Maximin quitte son club
    Ulcéré par le racisme, Allan Saint-Maximin quitte son club
    information fournie par So Foot 01.02.2026 11:53 

    « Le problème n’est pas la couleur de peau, c’est la couleur des pensées. » Voici comment démarre le long message d’Allan Saint-Maximin, qui a fait part de ses états d’âme sur son compte Instagram. Dénonçant des actes de racisme depuis son arrivée au Mexique en ... Lire la suite

  • Elena Rybakina s'impose contre Aryna Sabalenka et remporte l'Open d'Australie
    Elena Rybakina s'impose contre Aryna Sabalenka et remporte l'Open d'Australie
    information fournie par France 24 01.02.2026 11:38 

    Elena Rybakina a remporté l'Open d'Australie en battant la numéro un mondiale Aryna Sabalenka en trois sets (6-4, 4-6, 6-4). Il s'agit du deuxième titre en Grand Chelem de la Kazakhstanaise, son premier depuis 2022.

  • Grande (et fâcheuse) première pour André-Pierre Gignac
    Grande (et fâcheuse) première pour André-Pierre Gignac
    information fournie par So Foot 01.02.2026 10:55 

    40 ans qu’il y échappait. Ou plutôt 22 années environ, puisque ses débuts en professionnel datent de 2004 : tout au long de son immense carrière, André-Pierre Gignac n’avait jamais été expulsé. Jusqu’à ce dimanche 1 er février 2026 , et un match opposant Léon aux ... Lire la suite

