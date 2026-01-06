Les gouvernements et les régulateurs renforcent la surveillance de DeepSeek





La startup chinoise DeepSeek, qui a déclaré en janvier avoir mis au point un modèle d'IA capable de rivaliser avec ChatGPT à un coût bien moindre, a fait l'objet d'un examen minutieux dans certains pays en raison de ses politiques de sécurité et de ses pratiques en matière de protection de la vie privée.

Selon sa propre politique de confidentialité, DeepSeek stocke de nombreuses données personnelles, telles que les demandes adressées à son programme d'IA ou les fichiers téléchargés, sur des ordinateurs situés en Chine.

Voici les mesures prises par certains pays à l'égard de DeepSeek:

AUSTRALIE

Début février, l'Australie a interdit l'accès à DeepSeek à tous les appareils gouvernementaux, craignant qu'il ne pose des risques pour la sécurité.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Le gouvernement tchèque a interdit en juillet à l'administration publique du pays d'utiliser les services de la startup chinoise DeepSeek en raison de problèmes de sécurité des données.

FRANCE

L 'organisme français de protection de la vie privée a déclaré en janvier 2025 qu'il interrogerait DeepSeek pour mieux comprendre le fonctionnement du système d'IA de la startup chinoise et les risques éventuels pour la vie privée des utilisateurs.

ALLEMAGNE

L'Allemagne a demandé à Apple AAPL.O et à Google GOOGL.O de retirer DeepSeek de leurs magasins en raison de préoccupations concernant la sécurité des données, a déclaré un commissaire de l'autorité de protection des données en juin .

INDE

Début février, le ministère indien des finances a demandé à ses employés d'éviter d'utiliser des outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT et DeepSeek à des fins officielles, en raison des risques liés à la confidentialité des documents et des données du gouvernement.

ITALIE

L 'organisme italien de surveillance des ententes et des abus de position dominante, l'AGCM, a mis fin à une enquête sur le système d'IA chinois DeepSeek, accusé de ne pas avoir averti les utilisateurs qu'il pouvait produire de fausses informations, en acceptant des engagements contraignants comme condition pour clore l'affaire.

En janvier 2025, il a bloqué l'application en raison d'un manque d'informations sur son utilisation des données personnelles.

PAYS-BAS

Fin janvier, l'organisme néerlandais de protection de la vie privée a déclaré qu'il allait ouvrir une enquête sur les pratiques de collecte de données de l'entreprise chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek et a invité les utilisateurs néerlandais à faire preuve de prudence avec le logiciel de l'entreprise.

Le gouvernement a également interdit aux fonctionnaires d'utiliser l'application, citant la politique concernant les pays ayant un programme cybernétique offensif, a déclaré le porte-parole du gouvernement à la fin du mois de juillet.

RUSSIE

Début février, le président russe Vladimir Poutine a demandé à la Sberbank de collaborer avec des chercheurs chinois sur des projets d'IA communs, a déclaré à Reuters un cadre supérieur de la plus grande banque russe.

CORÉE DU SUD

L'autorité sud-coréenne de protection des données a déclaré à la mi-février que les nouveaux téléchargements de l'application DeepSeek avaient été suspendus dans le pays après que la startup a reconnu ne pas avoir pris en compte certaines des règles de l'agence en matière de protection des données personnelles.

Plus tôt en février, le ministre de l'industrie avait temporairement bloqué l'accès des employés à DeepSeek pour des raisons de sécurité.

Le service est redevenu accessible à la fin du mois d'avril.

TAIWAN

En février, Taiwan a interdit aux services gouvernementaux d'utiliser le service DeepSeek, estimant qu'il présentait un risque pour la sécurité. Elle s'est également inquiétée de la censure exercée sur DeepSeek et du risque que les données aboutissent en Chine.

ÉTATS-UNIS

L'administration Trump envisage des sanctions qui empêcheraient DeepSeek d'acheter des technologies américaines, et envisage d'interdire l'accès des Américains à ses services, a rapporté le New York Times en avril.

Un groupe de neuf législateurs américains a envoyé en décembre une lettre au secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, pour demander au Pentagone d'ajouter une série d'entreprises technologiques chinoises, dont DeepSeek, à une liste d'entités qui aideraient l'armée chinoise.

En août, sept sénateurs américains républicains ont déjà demandé au département du commerce d'évaluer les vulnérabilités potentielles en matière de sécurité des données posées par les modèles d'IA chinois à source ouverte comme DeepSeek.