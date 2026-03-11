Les gilts britanniques s'aggravent alors que les investisseurs se penchent sur les réserves de pétrole

(Refonte, ajout des commentaires des investisseurs et des attentes de la Banque d'Angleterre) par Andy Bruce

Les prix des emprunts d'Etat britanniques ont fortement chuté en début de journée mercredi, les marchés doutant que les projets de libération record de réserves de pétrole puissent compenser les chocs potentiels de l'offre résultant de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Les rendements des gilts à court terme, qui évoluent inversement au prix, étaient en hausse d'environ 12 points de base à 0906 GMT, effaçant complètement les fortes baisses observées mardi.

Les investisseurs ont également réduit les paris sur une réduction des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre cette année pour montrer une probabilité d'environ 20 %, en baisse par rapport à 50 % un jour plus tôt.

Ils considèrent que la Grande-Bretagne est plus exposée que beaucoup d'autres pays européens à un choc des prix de l'énergie en raison de la faiblesse de ses finances publiques et de sa forte dépendance au gaz.

Le rendement à deux ans GB2YT=RR est désormais supérieur de 46 points de base ce mois-ci, contre 35 points de base pour la dette française et allemande équivalente, et 21 points de base pour les obligations américaines - ce qui signifie que les gilts ont fortement sous-performé.

Les investisseurs se concentrent sur les développements dans le détroit d'Ormuz, une artère clé représentant environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, qui a chuté rapidement depuis le début du conflit avec l'Iran le 28 février.

"La clé pour déterminer l'impact à long terme, non seulement pour les marchés boursiers mais aussi pour les marchés obligataires et même pour l'inflation et la croissance économique, sera le déblocage du détroit d'Ormuz, qui reste pratiquement infranchissable", a déclaré Emma Wall, responsable de la stratégie d'investissement chez Hargreaves Lansdown, une société de courtage.

La ministre des finances Rachel Reeves doit répondre aux questions de la commission du Trésor du parlement à 0945 GMT.