Les gestionnaires d'actifs américains reculent après que Partners Group a plafonné les retraits de son fonds de capital-investissement

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3 juin - ** Les actions des gestionnaires d'actifs américains reculent en pré-ouverture après que le groupe suisse Partners Group a annoncé qu'il limitait les retraits d'un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars en raison d'une forte pression sur les rachats

** KKR KKR.N recule de 4,7 %, Blue Owl Capital OWL.N de 2,4 %, Blackstone BX.N de 3,4 %, Ares Management ARES.N de 2,2 % et Carlyle Group CG.O de 1,2 %

** Les actions de Partner Group PGHN.S ont chuté de près de 18 % après l'annonce que le total des demandes de rachat nettes soumises pour le deuxième trimestre dépassait 5 % de la valeur liquidative de Partners Group Global Value SICAV, le fonds sous-jacent du Partners Group Global Value Fund

** Par ailleurs, les investisseurs d'un fonds de crédit privé de 31,3 milliards de dollars géré par Cliffwater ont demandé le rachat de 17 % des parts au deuxième trimestre, mais les rachats ont été plafonnés à 5 %, selon les médias

** L'indice S&P 500 Asset Management & Custody Banks

.SPLRCAMCB a reculé de 5,6 % depuis le début de l'année