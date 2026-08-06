Les géants du ski Vail, Alterra et d'autres sont poursuivis en justice pour entente présumée sur les prix

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* Une action en justice vise à obtenir le statut de recours collectif au nom de milliers de clients de stations de ski

* La plainte allègue que les exploitants de stations ont partagé des données confidentielles sur les tarifs

* Il s'agit de la deuxième action antitrust intentée contre Vail et Alterra en quelques mois

par Mike Scarcella

Vail Resorts, Alterra Mountain Company et deux concurrents de moindre envergure ont été poursuivis devant un tribunal fédéral du Colorado pour avoir prétendument conclu une entente avec une association professionnelle du secteur du ski et un cabinet d'études afin de fixer les prix des forfaits saisonniers valables sur plusieurs stations et des billets de remontées mécaniques. La plainte a été déposée mercredi par trois skieurs contre Vail, Alterra, Boyne USA, Powdr Corp, le cabinet de données RRC Associates et la National Ski Areas Association. Les plaignants ont déclaré vouloir former un recours collectif au nom de milliers de clients.

Les plaignants affirment que les quatre sociétés de stations de ski détiennent collectivement la plupart des 32 sites de ski « de destination » aux États-Unis. Le prix des forfaits journaliers en période de forte affluence dans les stations phares a augmenté de plus de 55 % depuis 2020, selon la plainte.

La plainte indique que les stations de ski ont enfreint la législation antitrust en partageant des informations confidentielles sur leurs revenus et leurs coûts avec la société de données, qui a préparé et diffusé des rapports ayant contribué à orienter leur stratégie commerciale et leurs décisions.

La société aurait utilisé sa base de données pour recommander des tarifs aux stations, leur permettant ainsi d’éviter toute concurrence significative et de maintenir des prix élevés, selon la plainte.

Vail et les autres défendeurs n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats principaux des plaignants n’ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La plainte allègue que les quatre exploitants de stations ont, depuis au moins janvier 2020, partagé des données confidentielles sur les tarifs par le biais de rapports préparés par RRC Associates. La National Ski Areas Association, basée au Colorado, est un groupe de défense des intérêts des propriétaires et exploitants de stations de ski.

La plainte cite également l’utilisation commune par Alterra, Boyne et Powdr de la plateforme de tarification dynamique Aspenware comme preuve d’une stratégie de tarification prétendument coordonnée. La plainte indique que l’utilisation collective de cette plateforme a rendu le partage d’informations « encore plus efficace et performant ». Cette affaire est distincte de celle intentée en mars contre Vail et Alterra, qui les accusait de regrouper illégalement l’accès aux stations par le biais de forfaits saisonniers multi-stations. Les entreprises ont nié les allégations antitrust formulées dans ce procès et leur demande de rejet de l’affaire est en instance.

L’affaire est intitulée Nicholas Green et al. c. Vail Resorts Inc. et al., Tribunal fédéral de première instance du district du Colorado, n° 1:26-cv-03555-CYC.

Pour les plaignants: Ellen Jalkut et Stacey Slaughter du cabinet Robins Kaplan; James Martin et Jennifer Hackett du cabinet Zelle; ainsi que Warren Burns et Christopher Cormier du cabinet Burns Charest

Pour les défendeurs: aucune comparution à ce jour