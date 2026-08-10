Les géants de Wall Street s'associent à Nvidia dans le cadre d'un accord de financement de 500 milliards de dollars dédié à l'IA, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un consortium de groupes financiers, dont Apollo Global APO.N et Blackstone BX.N , collabore avec Nvidia NVDA.O afin de mettre en place un plan de financement de 500 milliards de dollars destiné au développement d'infrastructures d'intelligence artificielle, a rapporté lundi le Financial Times.
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