Les Gardiens de la Révolution iraniens affirment que deux pétroliers ont heurté des mines dans le détroit d'Ormuz

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(Dernières informations: un deuxième pétrolier aurait heurté une mine)

La marine des Gardiens de la Révolution iranienne a déclaré samedi que deux pétroliers avaient pris feu après avoir heurté des mines navales alors qu'ils traversaient le détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA.

Les médias d'État ont indiqué que les deux pétroliers transportaient environ 2 millions de barils de pétrole brut.

Ces informations n’ont pas été confirmées par des sources indépendantes.

L'IRNA a indiqué que les navires avaient désactivé leurs systèmes de localisation et leurs radars et avaient tenté d'emprunter une route non autorisée à travers cette voie navigable stratégique. Le deuxième navire s'est retrouvé immobilisé après avoir heurté une mine, a-t-elle ajouté.

Les médias d'État avaient précédemment rapporté que l'autre pétrolier avait également heurté une mine alors qu'il tentait de traverser le détroit par une route non autorisée par l'Iran.

Ces incidents surviennent dans un contexte de tensions accrues autour du détroit, une voie de transport pétrolier essentielle. Les perturbations du trafic maritime dans cette voie navigable, dues à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, ont fait grimper les prix mondiaux de l’énergie et l’inflation.

Les autorités maritimes ont déclaré mercredi qu’un porte-conteneurs et un vraquier avaient coulé près du détroit après avoir été touchés par des projectiles lors d’incidents distincts.

Les attaques autour de cette voie navigable se sont multipliées au cours des deux dernières semaines, l’Iran affirmant qu’il intensifie ses frappes en réponse au blocus américain de ses ports et aux sanctions plus sévères imposées le mois dernier.