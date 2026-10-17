Sri Lanka: panne d'électricité de six heures à l'échelle nationale

Des automobilistes passent à côté de feux de signalisation éteints, après une panne d’électricité nationale, le 17 octobre 2026 à Colombo, au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Le Sri Lanka a été touché samedi par une panne d'électricité de six heures à l'échelle du pays, après une défaillance du réseau, vraisemblablement provoquée par une production d'énergie solaire supérieure à la demande, selon les autorités.

Le pays de 22 millions d'habitants a été privé de courant de midi jusqu'au crépuscule, quand l'alimentation électrique a été progressivement rétablie, ont indiqué les autorités publiques chargées de l'électricité.

L'entreprise publique de distribution d'électricité (EDL) avait indiqué plus tôt réparer une panne ayant affecté l'ensemble du réseau national, qui serait liée à une surproduction d'énergie solaire.

Le ministre de l'Energie, Anura Karunathilaka, a indiqué que la cause de la panne faisait l'objet d'une enquête, mais que les ingénieurs soupçonnaient un déséquilibre dû à une forte production d’énergie solaire alors que la demande était faible le week-end.

Le système a été rétabli après que les autorités ont multiplié les appels aux propriétaires de panneaux solaires en toiture pour qu’ils déconnectent leurs installations afin de stabiliser le réseau.

L'ensemble du réseau électrique avait déjà été hors service en février 2025, lorsque la production d'énergie solaire avait dépassé la consommation lors d'un dimanche ensoleillé. Il avait fallu plus de six heures pour rétablir le courant.

Des feux de signalisation éteints, après une panne d’électricité nationale, le 17 octobre 2026 à Colombo, au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Le Sri Lanka dispose d'une capacité installée de production solaire de plus de 3.000 mégawatts, alors que la demande en électricité durant la journée se situe entre 2.000 et 2.500 mégawatts.

Des incitations fiscales ont poussé de nombreux particuliers à s'équiper en panneaux solaires et à injecter leur surplus d'électricité dans le réseau, générant des déséquilibres que l'opérateur peine à maîtriser.

Le gouvernement espère augmenter la capacité de production d’énergie solaire à près de 4.400 mégawatts dans les trois prochaines années, soit une hausse de 388% par rapport à 2024.