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Les Gardiens de la Révolution iraniens affirment que deux pétroliers ont « explosé » dans le sud du détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 03:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré lundi que deux pétroliers avaient explosé et avaient été immobilisés après avoir tenté d'emprunter ce qu'il a qualifié de « route sud dangereuse » à travers le détroit d'Ormuz, affirmant qu'ils avaient été encouragés par l'armée américaine à emprunter ce passage.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cet incident. Le communiqué ne donnait aucun détail sur les noms des navires, leurs pavillons, leurs équipages ou d’éventuelles victimes.

Le Corps des gardiens a déclaré que cette voie navigable resterait dangereuse tant que ce qu’il qualifie d’« agression » américaine dans la région se poursuivrait, avertissant que « ce passage ne sera pas sûr pour le transit de produits pétrochimiques, ni même pour une seule goutte de pétrole ou de gaz ».

Il a sommé l’armée américaine de se préparer à une « opération punitive ».

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