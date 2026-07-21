Les Gardiens de la Révolution iraniens affirment avoir pris pour cible les infrastructures d'Amazon à Bahreïn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré avoir pris pour cible des infrastructures appartenant à la société américaine Amazon AMZN.O à Bahreïn, selon des communiqués publiés mardi par les médias d'État.

Il n'y a pas eu de confirmation officielle de la part de Bahreïn. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.