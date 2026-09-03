Les gagnants et les perdants de la politique de Trump en matière de tarification des médicaments

La politique de prix des médicaments du président Donald Trump, dite « nation la plus favorisée » (MFN), fait peut-être la une des journaux pour sa promesse de rendre les soins de santé plus abordables pour les Américains, mais son impact le plus important pourrait concerner les flux d'investissement mondiaux dans le secteur pharmaceutique.

La Maison Blanche a annoncé cette semaine une nouvelle série d'accords sur la tarification des médicaments , portant ainsi à 26 le nombre de fabricants concernés par ce dispositif, qui couvre environ 89 % du marché américain des médicaments de marque, selon ING.

Pourtant, la banque néerlandaise estime que l'impact direct sur la rentabilité du secteur devrait rester limité.

ING estime que les laboratoires pharmaceutiques peuvent largement préserver leurs marges, car cette mesure ne concerne que le programme Medicaid, qui ne représente que 10 % du marché américain, s'applique aux nouveaux médicaments et laisse aux entreprises une certaine flexibilité quant au calendrier de lancement.

« Il n'est pas étonnant que de nombreuses entreprises pharmaceutiques de marque aient revu leurs prévisions à la hausse au cours de l'année écoulée, ce qui indique que ces accords protègent globalement la rentabilité », écrit Diederik Stadig, économiste senior spécialisé dans le secteur de la santé chez ING.

Au contraire, les accords récents ne devraient pas entraîner de baisses de prix importantes et encourageront les investissements aux États-Unis. ING estime que les derniers signataires se sont engagés à investir au moins 19,6 milliards de dollars dans la production aux États-Unis, portant le total des engagements à près de 670 milliards de dollars.

L'Europe, quant à elle, risque d'être la grande perdante.

Les lancements de médicaments sur les marchés européens, où les prix sont plus bas, pourraient être retardés afin de préserver le pouvoir de fixation des prix aux États-Unis, tandis que la région risque de devenir un marché de lancement moins attractif pour les médicaments innovants et de perdre de futurs investissements pharmaceutiques, indique la banque.

ING note que les demandes adressées à l'Agence européenne des médicaments ont chuté de 25 % au cours des quatre premiers mois de 2026 par rapport à l'année précédente.

En résumé, ING affirme: « Le statut de nation la plus favorisée stimule les investissements américains, nuit à l'Europe et n'apporte guère de soulagement sur les prix des médicaments ».

(Danilo Masoni)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))