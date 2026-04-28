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Les fournisseurs de Toyota subissent la pression sur leurs bénéfices due à la guerre en Iran
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Leussink

Les équipementiers japonais fournissant des constructeurs automobiles, dont Toyota

7203.T , sont confrontés à des coûts croissants et à des incertitudes d'approvisionnement en raison de la guerre en Iran , et préviennent que la hausse des prix des produits liés au pétrole pourrait peser sur leurs bénéfices.

La pénurie de matériaux difficiles à remplacer, tels que les produits dérivés du naphta et l'aluminium, pourrait avoir un impact disproportionné sur la production, ont déclaré les fournisseurs, avec des répercussions potentielles sur la fabrication bien au-delà de leur base de coûts.

Bien que la production automobile ait été maintenue jusqu'à présent, les dirigeants des fournisseurs du groupe Toyota ont déclaré qu'il était difficile d'évaluer pleinement l'impact des éventuelles perturbations de l'approvisionnement qui pourraient les contraindre à absorber les coûts avant de les répercuter sur les constructeurs automobiles.

« Pour l'instant, nous maintenons nos activités afin que nos clients ne soient pas affectés », a déclaré Moritaka Yoshida, directeur général d'Aisin 7259.T , aux journalistes à la Bourse de Nagoya, ajoutant: « Mais nous ne savons pas combien de temps nous pourrons tenir ainsi ».

L'Asie est la région la plus vulnérable aux perturbations de l'approvisionnement, car elle dépend plus fortement que les autres du pétrole brut, du gaz, des carburants et d'autres importations en provenance du Golfe. Sans ces produits, certaines entreprises ont de plus en plus de mal à fonctionner.

Aisin a indiqué que la hausse des prix de l'aluminium, qu'elle utilise dans des composants moulés sous pression, notamment des carters de transmission, pesait déjà sur ses perspectives de bénéfice d'exploitation. Elle a estimé l'impact à environ 15 milliards de yens (94 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars) pour l'exercice se terminant en mars 2027. Denso 6902.T , le plus grand fournisseur de pièces de Toyota, a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour cet exercice, anticipant un impact potentiel de 45 milliards de yens en raison de « risques liés à l'incertitude ».

Le directeur financier Yasushi Matsui a évoqué une possible inflation des coûts et l'impact des perturbations de l'approvisionnement en plastiques, en solvants tels que les diluants, et en autres matériaux liés à la situation dans le Golfe.

D'autres fournisseurs ont averti que le conflit, qui a débuté le 28 février, pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux et les processus de fabrication, même si l'assemblage des véhicules lui-même reste intact pour l'instant.

Koichi Ito, président de Toyota Industries 6201.T , a déclaré que certains de ses fournisseurs demandaient des prix plus élevés simplement pour s'assurer l'approvisionnement en matériaux, ou réduisaient la durée pendant laquelle les niveaux de prix pouvaient être garantis, passant de plusieurs mois à quelques semaines.

Les hausses de prix des pièces dérivées du naphta et d'autres produits dépendants du pétrole s'étendaient à une gamme de produits plus large que prévu, a-t-il ajouté, rendant difficile la répercussion rapide des coûts car la durée de la perturbation restait incertaine.

L'un des plus grands risques pour les constructeurs automobiles et les équipementiers est l'approvisionnement en diluants utilisés pour la peinture, ont déclaré des dirigeants.

« Si les constructeurs automobiles ne peuvent pas peindre, ils ne peuvent naturellement pas construire de voitures, et l'impact se ferait donc sentir à tous les niveaux », a déclaré Katsumi Saito, directeur général de Toyoda Gosei 7282.T .

(1 $ = 159,4700 yens)

Guerre en Iran

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