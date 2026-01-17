Les fournisseurs de composants de la puce Nvidia H200 arrêtent leur production après que la Chine a bloqué les livraisons, selon le FT

Les fournisseurs de pièces pour le

NVDA.O H200 de Nvidia ont interrompu leur production après que les autorités douanières chinoises ont bloqué l'entrée en Chine des processeurs d'intelligence artificielle nouvellement approuvés, a rapporté le Financial Times vendredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information, qui cite deux personnes ayant connaissance du dossier. Nvidia n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Nvidia s'attendait à plus d'un million de commandes de la part de clients chinois, selon le rapport, ajoutant que ses fournisseurs avaient travaillé 24 heures sur 24 pour se préparer à expédier les produits dès le mois de mars.

Les autorités douanières chinoises ont déclaré cette semaine aux agents des douanes que les puces H200 de Nvidia n'étaient pas autorisées à entrer dans le pays, selon Reuters .

Des sources ont également indiqué que des représentants du gouvernement avaient convoqué des entreprises technologiques nationales pour les mettre en garde contre l'achat de ces puces, sauf en cas de nécessité.

Les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire, ont déclaré que les autorités n'avaient pas motivé leurs directives et n'avaient pas indiqué s'il s'agissait d'une interdiction formelle ou d'une mesure temporaire.

Le H200, la deuxième puce d'intelligence artificielle la plus puissante de Nvidia, est l'un des principaux points chauds dans les relations actuelles entre les États-Unis et la Chine. Bien qu'il y ait une forte demande de la part des entreprises chinoises, on ne sait toujours pas si Pékin veut l'interdire purement et simplement afin que les entreprises nationales de puces puissent prospérer, ou si elle réfléchit encore aux restrictions, ou encore si elle pourrait utiliser ces mesures comme tactique de transactions dans les pourparlers avec Washington.