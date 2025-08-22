Les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la quatrième fois en cinq semaines - Baker Hughes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la quatrième fois en cinq semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi. Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a baissé d'un à 538 au cours de la semaine du 22 août, le plus bas depuis la mi-juillet. RIG-USA-BHI RIG-OL-USA-BHI RIG-GS-USA-BHI Selon Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage de pétrole a diminué d'une unité pour atteindre 411 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage de gaz est resté stable à 122.

Le nombre d'installations de pétrole et de gaz a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et sur le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production. Les sociétés indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société de services financiers américaine TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses d'investissement d'environ 4 % en 2025 par rapport aux niveaux observés en 2024.

En comparaison, les dépenses sont restées à peu près stables en 2024, ont augmenté de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021. Même si les analystes prévoient que les prix du brut au comptant aux États-Unis diminueront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,4 millions de bpd en 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 65 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de carburant en 2020. NGAS/POLL L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 106,4 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.