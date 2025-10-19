Israël récupère deux nouvelles dépouilles et maintient la pression sur le Hamas

Des Palestiniens regardent une excavatrice à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 17 octobre 2025 alors que le Hamas a réaffirmé son engagement à restituer toutes les dépouilles des otages sous les ruines de Gaza ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Israël a récupéré les corps de deux otages remis par le Hamas dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu soutenu par les Etats-Unis.

Ces dépouilles ont été remises par la Croix-Rouge aux forces de sécurité israéliennes à Gaza et doivent être transférés dans un centre d'analyse médicale pour être identifiées, a fait savoir dimanche le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Cela porte à 12 le nombre de corps rendus à Israël sur les 28 que retenait le Hamas, dont les deux derniers qui n'ont pas été identifiés. Le mouvement islamiste palestinien a libéré lundi les 20 derniers otages vivants.

Il a affirmé dans un communiqué que la fermeture du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte, "bloque l'entrée des équipements spécialisés nécessaires" pour rechercher les corps sous les décombres et "entraînera des retards importants dans la récupération et la remise des dépouilles".

Israël conditionne la réouverture du point de passage de Rafah, crucial pour l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire palestinien dévasté, à la remise de tous les otages décédés.

Ce point de passage, dont l'ouverture est réclamée par la communauté humanitaire, restera fermé "jusqu'à nouvel ordre", a précisé le bureau du Premier ministre israélien.

Vue aérienne des destructions à Gaza-ville, le 15 octobre 2025 ( AFP / - )

La seconde phase de l'accord de cessez-le-feu inclut "le désarmement du Hamas, ou plus précisément la démilitarisation de la bande de Gaza, et avant cela, la confiscation des armes du Hamas", a déclaré M. Netanyahu sur la chaîne télévisée Channel 14.

"Lorsque cela aura été accompli avec succès — j'espère de manière simple, mais sinon, à la dure, — alors la guerre prendra fin", a-t-il ajouté, alors que le Hamas a rejeté jusque-là tout désarmement.

- Nouveau mandat -

M. Netanyahu, qui détient d'ores et déjà le record du plus grand nombre d'années à la tête du gouvernement israélien (plus de 18 années, avec des interruptions, depuis 1996), a également annoncé samedi soir qu'il briguerait un nouveau mandat lors des prochaines élections en 2026.

Le département d'Etat américain a indiqué samedi disposer d'"informations crédibles" selon lesquelles le mouvement islamiste palestinien Hamas préparait une attaque imminente contre des civils à Gaza, ce qui serait une "violation du cessez-le-feu", souligne-t-il.

"Si le Hamas réalise cette attaque, des mesures seront prises pour protéger la population de Gaza et préserver l'intégrité du cessez-le-feu", ajoute-t-il, sans détailler ces mesures.

Le président Trump a déjà menacé le Hamas de représailles après l'exécution de civils cette semaine.

Funérailles du soldat israélien Tamir Nimrodi, capturé par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre 2023 contre le sud d'Israël, dans la ville de Kfar Saba, dans le centre d'Israël, le 16 octobre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Premier haut responsable de l'ONU à se rendre dans la bande de Gaza depuis le cessez-le-feu le 10 octobre, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, s'est rendu samedi dans la ville de Gaza, où il a relevé la tâche "énorme" qui attend la communauté humanitaire pour fournir les services de base et la nourriture.

"J'étais ici il y a sept ou huit mois. La plupart de ces bâtiments étaient encore debout. Mais là, c'est absolument épouvantable de voir une vaste partie de la ville devenue un paysage de désolation", a-t-il dit à l'AFP dans le quartier de Cheikh Radouane.

Une grande partie du territoire palestinien a été détruite durant l'offensive israélienne lancée en représailles à une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

- Approvisionnement alimentaire -

L'armée israélienne contrôle tous les accès à la bande de Gaza. L'accord de cessez-le-feu basé sur le plan de Donald Trump prévoit l'afflux d'aide humanitaire pour la population civile qui manque de tout.

"Nous avons maintenant un plan massif de 60 jours pour intensifier l'approvisionnement alimentaire, distribuer un million de repas par jour, commencer à reconstruire le secteur de la santé, installer des tentes pour l'hiver, remettre des centaines de milliers d'enfants à l'école", a dit M. Fletcher.

Des camions d'aide humanitaire attendre de passer le point de passage de Kissufim entre Israël et Gaza, le 17 ocotobre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )

Sur le terrain, les secours s'activent pour retrouver des corps de Palestiniens ensevelis sous les gravats, alors que le Hamas cherche les dépouilles d'otages qu'il doit encore remettre à Israël.

Samedi, les autorités israéliennes ont annoncé avoir identifié la dépouille remise la veille par le Hamas. Il s'agit d'Eliyahu Margalit, un septuagénaire tué le 7-Octobre.

L'armée israélienne a, en échange, remis les corps de 15 Palestiniens.

Selon la Défense civile du territoire, neuf Palestiniens ont été tués vendredi par des tirs israéliens contre un bus de déplacés à Gaza-ville. L'armée israélienne a indiqué que ses soldats avaient tiré sur un véhicule "suspect".

L'attaque du 7 octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

L'offensive israélienne a fait 68.116 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire.

Selon le ministre de la Santé à Gaza, sous le contrôle du Hamas, plus de 400 corps ont été retrouvés dans les décombres depuis le 10 octobre. Les autorités locales estiment qu'environ 10.000 corps y sont toujours ensevelis.