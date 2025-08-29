Les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la deuxième semaine consécutive, selon Baker Hughes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel en activité pour la deuxième semaine consécutive, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a diminué de deux à 536 au cours de la semaine du 29 août, le plus bas depuis août 2021. RIG-USA-BHI RIG-OL-USA-BHI RIG-GS-USA-BHI

Baker Hughes a déclaré que la baisse de cette semaine met le nombre total d'appareils de forage en baisse de 47 appareils, soit 8,1%, en dessous du total à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes indique que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté d'une unité pour atteindre 412 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué de trois unités pour atteindre 119.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Même si les analystes prévoient que les prix du brut au comptant aux États-Unis diminueront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour en 2024 à environ 13,4 millions de barils par jour en 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 65 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de carburant en 2020. NGAS/POLL

L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 106,4 milliards de pieds cubes par jour en 2025, contre 103,2 milliards de pieds cubes par jour en 2024 et un record de 103,6 milliards de pieds cubes par jour en 2023.