 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 727,50
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la deuxième semaine consécutive, selon Baker Hughes
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 19:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel en activité pour la deuxième semaine consécutive, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a diminué de deux à 536 au cours de la semaine du 29 août, le plus bas depuis août 2021. RIG-USA-BHI RIG-OL-USA-BHI RIG-GS-USA-BHI

Baker Hughes a déclaré que la baisse de cette semaine met le nombre total d'appareils de forage en baisse de 47 appareils, soit 8,1%, en dessous du total à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes indique que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté d'une unité pour atteindre 412 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué de trois unités pour atteindre 119.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Même si les analystes prévoient que les prix du brut au comptant aux États-Unis diminueront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour en 2024 à environ 13,4 millions de barils par jour en 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 65 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de carburant en 2020. NGAS/POLL

L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 106,4 milliards de pieds cubes par jour en 2025, contre 103,2 milliards de pieds cubes par jour en 2024 et un record de 103,6 milliards de pieds cubes par jour en 2023.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
45,7350 USD NASDAQ +0,37%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OSAKA GAS
24,600 EUR Tradegate 0,00%
OSAKA GAS
23,0200 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
68,12 USD Ice Europ -0,22%
Pétrole WTI
63,94 USD Ice Europ -0,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank