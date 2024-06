Les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz au niveau le plus bas de janvier 2022 pour la troisième semaine - Baker Hughes

par Scott DiSavino

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel à leur niveau le plus bas depuis janvier 2022, pour la troisième semaine consécutive, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport suivi de près vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a baissé de deux à 588 au cours de la semaine du 21 juin. RIG-USA-BHI

Selon Baker Hughes, le nombre total d'appareils de forage a baissé de 94, soit 14 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a déclaré que le nombre d'appareils de forage pétrolier a chuté de trois à 485 cette semaine, son niveau le plus bas depuis janvier 2022, tandis que les appareils de forage gazier sont restés inchangés pour une troisième semaine consécutive, à 98, leur niveau le plus bas depuis octobre 2021.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a chuté d'environ 20 % en 2023 après avoir augmenté de 33 % en 2022 et de 67 % en 2021, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz, de la hausse des coûts de main-d'œuvre et d'équipement due à l'inflation galopante et du fait que les entreprises se sont concentrées sur le remboursement de la dette et l'augmentation du rendement pour les actionnaires plutôt que sur l'augmentation de la production.

Goldman Sachs a déclaré cette semaine que le nombre d'appareils de forage dans le bassin Permien, le plus grand champ pétrolifère des États-Unis, devrait évoluer de manière relativement stable cette année, mais passer sous la barre des 300 d'ici à la fin de l'année 2026, car les producteurs américains restent disciplinés en matière de capital.

Dans la formation Permian, à l'ouest du Texas et à l'est du Nouveau-Mexique, le nombre total de puits de pétrole et de gaz a diminué d'une unité pour atteindre 308 cette semaine, soit le niveau le plus bas depuis janvier, selon Baker Hughes.

La croissance de la production dans la formation Permian, qui arrive à maturité, devrait progressivement ralentir, passant d'un niveau exceptionnellement élevé de 520 000 barils par jour en 2023 à un niveau encore solide de 270 000 bpj en 2026, selon le rapport.

Les contrats à terme sur le pétrole américain CLc1 ont augmenté d'environ 10 % jusqu'à présent en 2024 après avoir chuté de 11 % en 2023, tandis que les contrats à terme sur le gaz américain NGc1 ont gagné environ 7 % jusqu'à présent en 2024 après avoir chuté de 44 % en 2023.