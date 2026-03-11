Wall Street freinée par la hausse des prix du pétrole

Des opérateurs à la Bourse de New York le 5 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé orientée en baisse mercredi, minée par la remontée des cours du pétrole, en dépit de l'annonce d'une mobilisation des réserves stratégiques d'or noir pour atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient.

Le Dow Jones a perdu 0,61% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,08%. Seul l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a résisté au mouvement baissier, grappillant 0,08%.

Les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont décidé "à l'unanimité" mercredi de libérer 400 millions de barils provenant de leurs réserves stratégiques, le déblocage "le plus important" de l'histoire de l'institution, a annoncé mercredi l'AIE.

Cette décision, associée aux ambitions affichées de certains dirigeants occidentaux pour débloquer le détroit d'Ormuz, a "certainement contribué à faire baisser le prix du pétrole par rapport au niveau de 119 dollars atteint lundi", souligne Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Mais l'or noir reste en forte progression: les cours ont pris plus de 4,5% mercredi après leur chute de la veille.

Le baril de pétrole est 20 dollars plus cher qu'avant le conflit au Moyen-Orient.

"Nous avons très peu d'informations" sur l'annonce de l'AIE, "nous ne savons pas quand elle entrera en vigueur, ni quelle sera la qualité du pétrole" libéré, commente auprès de l'AFP Robert Yawger, analyste pétrolier de Mizuho USA.

L'analyste pointe aussi l'absence de détails sur les quantités remises sur le marché chaque jour ou la contribution de chaque pays.

La masse de barils prêts à être débloqués "implique que le problème est très grave" au Moyen-Orient, juge l'expert.

La mise à l'arrêt d'une large partie des exportations d'hydrocarbures depuis le Golfe a tendu le marché pétrolier, et la hausse des prix fait craindre d'importantes difficultés économiques, en particulier une accélération de l'inflation.

Cela "réduit la probabilité que la Réserve fédérale américaine abaisse ses taux d'intérêt au cours du premier semestre", souligne à l'AFP Matthew Weller, de Forex.com.

Les acteurs du marché s'attendent désormais à ce que le prochain assouplissement de l'institution monétaire ait lieu en juillet ou septembre, contre juin précédemment, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Avant l'ouverture, la place américaine a pris connaissance des derniers chiffres de l'indice des prix à la consommation (CPI), qui sont ressortis conformes aux attentes.

Mais ces données datent de février, soit avant les premières frappes israélo-américaines en Iran.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à 10 ans évoluait se tendait nettement par rapport à la veille, à 4,22% vers 20H15 GMT contre 4,16% à la clôture mardi.

Côté entreprises, la chaîne de pizzerias Papa John's a bondi de 19,42% à 38,86 dollars, après des informations de presse annonçant son rachat par un fonds d'investissement pour 47 dollars par action.

Le géant des logiciels et des centres de données Oracle (+9,18% à 163,12 dollars) a été applaudi après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre de son exercice décalé.

Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 17,2 milliards de dollars, porté par une croissance de 44% sur un an des revenus de l'informatique à distance (cloud).

Le spécialiste néerlandais des infrastructures et services IA Nebius (+16,14% à 111,84 dollars) a été porté par l'annonce d'un investissement de 2 milliards de dollars réalisé par le géant des puces Nvidia au sein de la société.

