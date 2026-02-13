Les foreurs américains réduisent de trois le nombre d'appareils de forage pétrolier et ajoutent trois appareils de forage gazier, laissant le nombre hebdomadaire inchangé, selon Baker Hughes

Le nombre total d'appareils de forage reste inchangé à 551, soit une baisse de 6 % par rapport à l'année dernière, selon Baker Hughes

Le nombre d'appareils de forage pétrolier tombe à 409, le plus bas depuis janvier; le nombre d'appareils de forage gazier augmente à 133, le plus haut depuis juillet 2023

L'EIA prévoit une stabilité de la production de brut, une augmentation de la production de gaz et des prix en 2026

(Le nombre d'appareils de forage dans les bassins de schiste de Haynesville, Marcellus et Permian ainsi que dans l'État de Pennsylvanie a été ajouté) par Scott DiSavino

Cette semaine, les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont supprimé trois plateformes pétrolières et ajouté trois plateformes de gaz naturel, ce qui a maintenu le nombre total de plateformes inchangé, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Après avoir augmenté pendant trois semaines consécutives, le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz, un indicateur précoce de la production future, s'est maintenu à 551 pendant la semaine du 13 février. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW

Selon Baker Hughes, le nombre total d'appareils de forage a baissé de 37, soit 6 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a déclaré que les plates-formes pétrolières ont diminué de trois pour atteindre 409 cette semaine, leur plus bas niveau depuis début janvier, tandis que les plates-formes gazières ont augmenté de trois pour atteindre 133, leur plus haut niveau depuis juillet 2023.

Dans le schiste de Haynesville, en Louisiane et au Texas, Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage avait augmenté de deux pour atteindre 52, soit le chiffre le plus élevé depuis juin 2023.

Dans le Marcellus Shale en Pennsylvanie, en Ohio et en Virginie occidentale, le nombre d'appareils de forage a augmenté d'une unité pour atteindre 26, soit le niveau le plus élevé depuis décembre 2024.

Dans le Permian Shale, le plus grand bassin de schiste producteur de pétrole du pays, situé dans l'ouest du Texas et l'est du Nouveau-Mexique, le nombre d'appareils de forage a diminué de trois pour atteindre 238, soit le niveau le plus bas depuis juillet 2021.

En Pennsylvanie, le nombre d'appareils de forage a augmenté d'une unité pour atteindre 20, le chiffre le plus élevé depuis août 2024.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 7 % en 2025, 5 % en 2024 et 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole américain a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Alors que les prix au comptant du pétrole brut aux États-Unis devraient baisser pour la quatrième année consécutive en 2026, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) a prévu que la production de pétrole brut se maintiendrait à 13,6 millions de barils par jour cette année, ce qui correspondrait au record de 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA a prévu que la production passerait d'un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 110,0 bcfd en 2026, avec des prix au comptant au Henry Hub NG-W-HH-SNL en Louisiane qui devraient augmenter d'environ 22 % en 2026. NGAS/POLL