SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 669,00
-0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les foreurs américains ajoutent des appareils de forage pour la première fois en sept semaines, selon Baker Hughes
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 19:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont ajouté cette semaine des appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en sept semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté d'une unité pour atteindre 537 au cours de la semaine du 5 septembre.

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total d'appareils de forage était encore inférieur de 45, soit 7,7 %, par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage de pétrole a augmenté de deux unités pour atteindre 414 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage de gaz a diminué d'une unité pour atteindre 118.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et sur le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production. Même si les analystes prévoient que les prix au comptant du pétrole brut aux États-Unis baisseront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de pétrole brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,4 millions de bpd en 2025.

Du côté du gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 65 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande pour le carburant en 2020. NGAS/POLL

L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 106,4 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
45,5050 USD NASDAQ -1,76%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
65,53 USD Ice Europ -2,02%
Pétrole WTI
61,89 USD Ice Europ -2,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

