Les forces syriennes s'emparent d'importants champs pétroliers et gaziers dans l'est de la Syrie, selon des sources de sécurité

Les troupes syriennes qui combattent les forces kurdes soutenues par lesÉtats-Unis se sont emparées du champ pétrolier d'Omar, le plus grand du pays, et du champ gazier de Conoco dans la province orientale de Deir Zor, alors que les forces tribales arabes alliées progressent dans cette région riche en pétrole située le long de la frontière avec l'Irak, ont indiqué dimanche des responsables et des sources de sécurité.

La prise de contrôle des champs pétroliers situés à l'est de l'Euphrate - principale source de revenus pour les forces dirigées par les Kurdes - est un coup dur pour le groupe, qui, selon les responsables, a privé l'État des ressources utilisées par la milice.

L'armée syrienne a poursuivi son avancée dans les zones à population majoritairement arabe du nord-est de la Syrie contrôlées par les Forces démocratiques syriennes (SDF), soutenues par les États-Unis, malgré les appels de ces derniers à stopper leur progression.

Une source gouvernementale a déclaré que les forces dirigées par les Kurdes ont été vaincues par les avancées des combattants tribaux arabes, ce qui a permis au gouvernement et à ses alliés tribaux d'entrer dans une zone de plus de 150 km le long de la rive orientale de l'Euphrate, qui s'étend de Baghouz, près de la frontière irakienne, à des villes clés telles qu'al-Shuhail et Busayra.

Samedi en fin de journée, l'armée a également pris le contrôle de la ville septentrionale de Tabqa et de son barrage adjacent, ainsi que de l'important barrage de la Liberté, anciennement connu sous le nom de barrage Baath, à l'ouest de Raqqa.

Les autorités kurdes syriennes n'ont pas reconnu la perte de ces sites stratégiques, et il n'est pas certain que les combats se poursuivent.