Les forces de défenses finlandaises s'équipent chez Parrot
Ces appareils sont destinés à renforcer les capacités des forces de défense finlandaises en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.
Les commandes ont débuté au début de cette année, et la valeur totale du programme s'élève à près de 15 millions d'euros. Boston Group, partenaire de la société française dans les pays nordiques, accompagne le programme.
Les micro-drones ANAFI UKR sont conçus " pour des missions exigeant des communications sécurisées et une gestion protégée des données, des performances robustes dans des environnements opérationnels contraints, ainsi qu'un déploiement rapide et une prise en main intuitive au niveau des unités " souligne la société.
Valeurs associées
|7,8400 EUR
|Euronext Paris
|+14,96%
