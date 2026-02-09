Les forces américaines arraisonnent sans incident un pétrolier lié au Venezuela dans l'océan Indien

(Ajout de la citation de Hegseth et du contexte)

Les forces militaires américainesont arraisonné un pétrolier dans l'océan Indien après l'avoir poursuivi depuis les Caraïbes, a déclaré lundi le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, accusant le navire d'avoir enfreint le blocus imposé par Washington aux navires sanctionnés voyageant vers ou depuis le Venezuela. "Dans la nuit, les forces militaires américaines ont effectué un droit de visite, une interdiction maritime et un arraisonnement de l'Aquila II sans incident", a écrit M. Hegseth dans un message sur X. "Il a couru, et nous l'avons suivi."

Après avoir capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'un raid militaire le mois dernier à Caracas, les États-Unis ont intensifié leur blocus sur les navires soumis à des sanctions et se rendant dans ce pays d'Amérique du Sud, membre du groupe des producteurs de pétrole de l'OPEP, ou en revenant.

Le pétrolier Suezmax Aquila II a quitté les eaux vénézuéliennes début janvier dans le cadre d'une flottille de navires. Il transportait environ 700 000 barils de brut lourd vénézuélien à destination de la Chine, selon les horaires de la compagnie nationale PDVSA. La plupart des pétroliers de la flottille sont retournés au Venezuela ou ont été saisis par les États-Unis.

M. Hegseth a déclaré que l'Aquila II opérait au mépris de la "quarantaine de navires sanctionnés dans les Caraïbes" imposée par les États-Unis

"Le ministère de la guerre a suivi et traqué ce navire depuis les Caraïbes jusqu'à l'océan Indien... Vous manquerez de carburant bien avant de nous distancer", a-t-il écrit.

Le lieu d'immatriculation de l'Aquila II n'est pas clair, d'après les bases de données maritimes.