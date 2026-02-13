JO 2026-Fillon Maillet égale Fourcade, Desloges encore argenté

Biathlon - Cérémonie de victoire du sprint 10km hommes

par Vincent Daheron

La délégation française a décroché vendredi deux nouvelles médailles grâce à l'or du biathlète Quentin ‌Fillon Maillet et à l'argent du fondeur Mathis Desloges pour porter son total à dix sur les Jeux de Milan-Cortina.

Malgré de grandes ambitions, les snowboardeuses françaises ont déçu et Timothy Loubineaud a échoué ​au pied du podium en patinage de vitesse.

Cinq jours après le sacre sur le relais mixte, Quentin Fillon Maillet a ajouté un nouveau métal doré à sa collection en gagnant le sprint.

Le Jurassien de 33 ans a remporté son quatrième titre olympique, son troisième en individuel, et glané une septième médaille aux Jeux olympiques qui lui permet de devenir le Français le plus médaillé aux Jeux d'hiver à ​égalité avec Martin Fourcade.

Son coéquipier Emilien Jacquelin a échoué à deux dixièmes du podium malgré une vitesse au tir exceptionnelle.

Mathis Desloges avait permis à la France d'ouvrir son compteur de médailles dimanche sur le skiathlon. Vendredi, le fondeur de 23 ans s'est de nouveau ​invité sur le podium, de nouveau en argent sur l'individuel 10 km libre.

Il est le premier fondeur ⁠tricolore à décrocher deux médailles sur des courses individuelles aux Jeux olympiques.

L'Isérois a seulement été battu par l'intouchable Johannes Klaebo, vainqueur de son troisième titre en trois courses sur ces Jeux. ‌Il a surtout enregistré son huitième sacre pour égaler le record des Jeux d'hiver de ses compatriotes : les fondeurs Marit Bjoergen et Bjorn Daehlie ainsi que le biathlète Ole Einar Bjoerndalen.

ZÉRO POINTÉ

La France devra encore attendre pour obtenir la première médaille de son histoire en patinage de vitesse. Cinquième du 5.000 m ​dimanche, Timothy Loubineaud a pris la quatrième place du 10.000 m vendredi.

Le Girondin ‌de 29 ans, détenteur du record du monde du 5.000 m de novembre à janvier dernier, a terminé à trois secondes et 72 centièmes ⁠du podium. Il égale cependant la meilleure performance tricolore aux Jeux établie par Hans van Helden en 1984 et Alexis Contin en 2010.

Le snowboard cross tricolore a subi un terrible zéro pointé en deux jours de compétition. Après la cruelle quatrième place d'Aidan Chollet jeudi chez les hommes, aucune femme n'est parvenue à se qualifier en finale.

Chloé Trespeuch, porte-drapeau de la France à la cérémonie d'ouverture, et ⁠Maja-Li Iafrate Danielsson ont été éliminées en ‌quarts de finale.

"C'est dur. Ce n'est pas du tout ce pour quoi je me suis préparée. Je ne me suis pas préparée pour sortir en quarts, ⁠je ne suis pas revenue de grossesse pour faire ça", a réagi la double médaillée olympique Chloé Trespeuch, en larmes, sur France TV.

Julia Nirani-Pereira, vice-championne olympique 2018, et Léa Casta, tenante du titre de ‌la Coupe du monde, ont été éliminées aux portes de la finale, toutes les deux dernières de leur demi-finale.

Elles auront l'occasion de rebondir dimanche lors de l'épreuve mixte par ⁠équipes.

Au lendemain de sa défaite inaugurale contre la Suisse (4-0), l'équipe de France masculine de hockey a enregistré un deuxième revers face à la ⁠République tchèque (6-3). Les Bleus n'ont pas démérité face ‌aux champions du monde 2024.

Ils ont même mené au score dans le deuxième tiers-temps grâce à trois buts en cinq minutes : un doublé de Louis Boudon et une réalisation d'Hugo Gallet. Les Tchèques ​ont ensuite égalisé avant d'inscrire trois nouveaux buts en moins de trois minutes, à cheval entre la fin ‌du deuxième et le début du troisième tiers-temps.

Les joueurs de Yorick Treille affronteront le Canada dimanche.

MALININ ET SIAO HIM FA DÉGRINGOLENT

Dans la soirée, Adam Siao Him Fa a vécu une grande déception en patinage artistique. Alors qu'il était troisième ​à l'issue du programme court, mardi, il a chuté dès le début de son programme libre.

Après deux autres sauts difficilement réceptionnés, le Bordelais de 25 ans a conclu le programme libre en 12e position, rétrogradant ainsi au septième rang final après l'addition des deux scores. L'autre Tricolore Kevin Aymoz a terminé 11e.

Philippe Candeloro, dernier Français médaillé en patinage artistique avec le bronze en 1998, devra ⁠attendre pour trouver un successeur.

Immense favori, l'Américain Ilia Malinin a complètement manqué son programme libre. Malgré ses plus de cinq points d'avance sur son dauphin après le programme court, le double champion du monde en titre a fini seulement huitième.

C'est le Kazakh Mikhail Shaidorov qui a été sacré champion olympique à la surprise générale.

Loin du centre de glisse de Cortina d'Ampezzo, où se déroulaient vendredi soir les deux dernières descentes de skeleton, l'Ukrainien Vladislav Heraskevytch a vu son recours pour être réintégré aux JO rejeté par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

L'athlète de 27 ans a été disqualifié jeudi lorsque le jury de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF) a jugé que les photos figurant sur le casque, représentant des athlètes tués depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, enfreignaient les règles de neutralité ​politique des Jeux.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)