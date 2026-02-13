 Aller au contenu principal
JO 2026/Patinage artistique-L'immense surprise Shaidorov, sacré loin devant Malinin et Siao Him Fa
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 23:49

Jeux olympiques : Patinage artistique - Programme libre en simple masculin

Jeux olympiques : Patinage artistique - Programme libre en simple masculin

Le Kazakh Mikhail Shaidorov ‌a été sacré vendredi champion olympique de patinage artistique à la surprise générale, ​alors que l'immense favori américain Ilia Malinin est complètement passé à côté, terminant huitième.

Les Japonais Yuma Kagiyama et Shun Sato ont respectivement pris l'argent et le bronze tandis ​que les Français Adam Siao Him Fa et Kevin Aymoz ont terminé septième et 11e.

Premier après le ​programme court, mardi, avec plus de cinq ⁠points d'avance sur son dauphin, Ilia Malinin a complètement manqué son programme libre, ‌chutant à deux reprises. Le double champion du monde en titre et tout récent champion olympique par équipes n'a obtenu que le ​15e score du programme ‌libre, le faisant dégringoler à la huitième place finale.

"Ce n'était ⁠pas du tout une bonne performance. C'était mental, trop de stress émotionnellement. Juste avant d'entrer sur la glace, tous les souvenirs de ma vie me sont remontés. Et ⁠c'est peut-être cela ‌qui m'a submergé", a réagi le prodige de 21 ans sur ⁠France TV.

"J'ai vécu beaucoup de traumatismes dans ma vie, j'ai essayé de les ‌refouler, mais ils ont refait surface et ce n'était pas agréable, ⁠donc j'ai encore du mal à digérer tout ça."

Adam Siao Him ⁠Fa a, lui ‌aussi, passé une soirée compliquée. Le Bordelais de 25 ans se présentait sur la ​glace avec le troisième meilleur score à ‌l'issue du programme court mais il est également passé à côté vendredi, chutant dès son premier saut.

Avec le ​12e score du programme libre, le double champion d'Europe s'est finalement classé septième, juste devant Ilia Malinin.

"Je suis extrêmement déçu. Je m'étais préparé dans les ⁠meilleures conditions, j'avais toutes les clés en main et je n'ai pas été au rendez-vous donc forcément, c'est décevant. Je suis assez triste et en colère", a-t-il reconnu sur France TV.

C'est donc Mikhail Shaidorov, vice-champion du monde en titre, qui a raflé la mise alors qu'il n'était que cinquième après le programme court.

(Reportage de Lori Ewing, ​version française Vincent Daheron)

