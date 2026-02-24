Les fonds spéculatifs reviennent sur les valeurs technologiques après des semaines de vente

Les fonds spéculatifs ont acheté la semaine dernière les plus grandes valeurs technologiques ainsi que celles considérées comme vulnérables aux progrès de l'intelligence artificielle, indique une note aux clients de JPMorgan JPM.N consultée par Reuters mardi.

Les valeurs technologiques les plus précieuses au monde ont subi de fortes baisses cette année après des années de gains considérables, les investisseurs se demandant si les dépenses considérables dans le domaine de l'intelligence artificielle généreront des rendements suffisants pour justifier les valorisations élevées.

"Alors que le positionnement reste très tendu entre les Semis et les Logiciels (à l'échelle mondiale, aux États-Unis et en Europe), la rotation semble ralentir ou s'inverser quelque peu", indique la note aux clients.

Les actions du secteur des logiciels ont fait l'objet d'achats après avoir été vendues dans des proportions historiques la semaine précédente, a indiqué la banque, sans donner de calendrier pour la comparaison.

L'effet de levier des fonds spéculatifs a augmenté par rapport à la semaine qui s'est achevée le 14 février et s'approche de son niveau le plus élevé depuis un an, indique une note distincte de Goldman Sachs consultée par Reuters mardi.

Elle a déclaré que les commandes nettes de ventes dans les actions mondiales avaient atteint leur plus haut niveau depuis que le président américain Donald Trump a annoncé un barrage de droits de douane à l'importation en avril dernier.

Les valeurs financières ont été le secteur où les ventes nettes ont été les plus élevées, tandis que l'énergie, les soins de santé et les produits de base ont connu les achats nets les plus importants, a déclaré Goldman Sachs. Elle n'a pas décomposé les valeurs financières en sous-catégories.