Les fonds spéculatifs profitent de la volatilité de janvier pour engranger des rendements

Les fonds spéculatifs ont affiché des rendements positifs en janvier grâce aux vagues de volatilité du marché découlant de l'action militaire américaine au Venezuela, aux questions relatives à l'indépendance de la Réserve fédérale et à une vague de froid qui a fait grimper en flèche les contrats à terme sur le gaz naturel .

La performance globale a augmenté de 2,2% en janvier, selon une note de JPMorgan JPM.N datée de lundi et consultée par Reuters mercredi.

Ce chiffre est à comparer aux rendements de 2,5 % enregistrés l'année dernière, lorsque les fonds spéculatifs ont profité de positions encombrées sur les actions américaines et ont réussi à éviter de se faire piquer par une forte chute déclenchée par la montée en puissance du modèle chinois d'intelligence artificielle DeepSeek.

Les spécialistes de la sélection des actions qui négocient des positions longues et courtes sur les actions mondiales ont enregistré un gain de 2,7 %, tandis que les fonds spéculatifs qui négocient de nombreuses stratégies différentes sous un même toit ont enregistré un rendement compris entre 1,6 et 3,2 % et que les fonds spéculatifs quantitatifs ont probablement baissé d'environ 1 % dans l'ensemble, selon la note.

Les États-Unis ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier, après quoi les deux pays ont conclu un accord pour exporter jusqu'à 2 milliards de dollars de brut vénézuélien vers les États-Unis.

Les investisseurs ont multiplié les paris sur la hausse des rendements des bons du Trésor à long terme et sur l'accentuation de la courbe des rendements après l'annonce de la nomination du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, à la tête de la banque centrale par le président américain Donald Trump.

Par ailleurs, les contrats à terme sur le gaz naturel ont grimpé de 140 % entre le 20 et le 28 janvier, le froid extrême aux États-Unis ayant fait grimper la demande de chauffage à des niveaux presque record.

Les fonds spéculatifs ont donc eu beaucoup à faire. Certains des plus grands fonds multi-stratégies, comme Balyasny, Citadel et Point72, ont enregistré des rendements compris entre 1 % et 3 %. Citadel et Point72 ont refusé de commenter les chiffres.