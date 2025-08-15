Les fonds spéculatifs modifient leurs paris et misent sur les grandes technologies dans le contexte de l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anirban Sen et Carolina Mandl

Les plus grands fonds spéculatifs de Wall Street, Bridgewater Associates, Tiger Global Management et Discovery Capital, ont augmenté leur exposition aux Big Tech au cours du deuxième trimestre, dans un contexte de boom générationnel de la croissance de l'intelligence artificielle.

Au cours du trimestre de juin, les fonds spéculatifs ont réduit leur exposition aux secteurs à la traîne tels que l'aérospatiale et la défense, la consommation et la vente au détail, dans le cadre d'un mouvement plus large de retour à l'investissement dynamique.

Il s'agit d'un changement important par rapport au début de l'année, lorsque les paris sur les grandes entreprises technologiques se sont détériorés pour les principaux gestionnaires de fonds en raison de la volatilité des marchés financiers alimentée par les tarifs douaniers, les préoccupations des investisseurs concernant la hausse de l'inflation et les craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle ayant déclenché une vente massive des actions des "Sept Magnifiques".

Depuis, les valeurs technologiques ont fait un retour en force. L'indice S&P 500 .SPX est en hausse de 10 % depuis le début de l'année, soutenu en grande partie par les plus grandes entreprises technologiques, qui représentent près d'un tiers de la capitalisation boursière combinée des entreprises de l'indice.

En dehors de la technologie, certains fonds spéculatifs, tels que Lone Pine et Discovery, ont également misé sur UnitedHealth Group UNH.N . Berkshire Hathaway BRKa.N et Scion Asset Management de Michael Burry ont également dévoilé leurs paris sur l'assureur, tandis que Soros Fund Management a renforcé uneposition existante.

Les actions de UnitedHealth ont baissé de 46 % cette année, la société étant confrontée à des coûts croissants, à une enquête du ministère américain de la Justice, à une cyberattaque et à l'assassinat de l'ancien cadre supérieur Brian Thompson en décembre dernier.

Les positions du fonds ont été révélées dans les déclarations trimestrielles de valeurs mobilières connues sous le nom de "13F". Bien que rétrospectifs, ces documents révèlent généralement ce que les fonds possédaient au dernier jour du trimestre et constituent l'un des rares moyens dont disposent les fonds spéculatifs et les autres investisseurs institutionnels pour déclarer leurs positions.

Vous trouverez ci-dessous les détails des changements intervenus dans les positions des principaux fonds spéculatifs:

BRIDGEWATER ASSOCIATES

Bridgewater Associates a augmenté sa participation dans Nvidia NVDA.O , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O au cours du deuxième trimestre.

Le fonds spéculatif macro fondé par Ray Dalio a plus que doublé ses mises dans Nvidia. Il a terminé le mois de juin avec 7,23 millions d'actions dans le fabricant de puces, soit 154,5 % de plus qu'à la fin du mois de mars. Nvidia a été le plus gros pari de Bridgewater sur une seule action, avec un total de 1,14 milliard de dollars.

Ses participations dans Alphabet et Microsoft ont augmenté de 84,1 % et 111,9 %, respectivement, pour atteindre 987 millions de dollars et 853 millions de dollars.

Les autres titres liés à l'IA ajoutés sont Broadcom AVGO.O (+102,7%), à 317,8 millions d'actions, soit 317 millions de dollars, et Palo Alto Networks PANW.O (+117%), à 313,8 millions d'actions, soit 314 millions de dollars.

DISCOVERY CAPITAL

Discovery Capital, dont le fondateur Rob Citrone s'est récemment montré optimiste à l'égard de la société mexicaine America Movil AMXB.MX en raison de son exposition à l'Amérique latine, a doublé sa participation dans le fournisseur de services sans fil au cours du deuxième trimestre.

Au cours du trimestre clos le 30 juin, le fonds a acquis 2,65 millions d'actions supplémentaires, ce qui valorise sa participation actuelle dans America Movil à environ 95 millions de dollars.

Le fonds spéculatif de Citrone, qui a généré une manne de 52 % sur ses investissements l'année dernière, a augmenté son exposition à l'Amérique latine dans le cadre d'une stratégie de diversification des avoirs américains.

Au cours du trimestre, Discovery a augmenté ses positions dans les Big Tech, en faisant plus que doubler sa participation dans Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, tout en pariant sur l'explosion de la demande d'IA en prenant une nouvelle position dans le fournisseur de cloud CoreWeave

CRWV.O , soutenu par Nvidia.

Le fonds spéculatif a également augmenté sa position dans UnitedHealth de 13 %.

TIGER GLOBAL MANAGEMENT

Tiger Global Management a acheté plus d'actions dans certaines sociétés des Sept Magnifiques au deuxième trimestre, notamment Amazon.com AMZN.O , Alphabet, Nvidia, Microsoft et Meta, comme le montrent ses 13F.

Le fonds spéculatif de Chase Coleman a ajouté environ 4 millions d'actions d'Amazon et a terminé le mois de juin avec environ 10 millions d'actions, d'une valeur de 2,34 milliards de dollars.

Le fonds a également augmenté ses paris dans les petits acteurs de l'IA. Il a ajouté plus de 800 000 actions du fournisseur d'équipements de fabrication de puces Lam Research Corp LRCX.O , terminant le mois de juin avec 5,26 millions d'actions, évaluées à 512 millions de dollars.

DIRECTION DE COATUE

De nombreux changements dans le portefeuille de Coatue Management de Philippe Laffont ont également porté sur des actions liées à l'intelligence artificielle. Il a dévoilé de nouvelles positions dans Arm Holdings O9tY.F et Oracle

ORCL.N , ajoutant des participations d'une valeur d'environ 750 millions de dollars et 843 millions de dollars, respectivement. Les deux sociétés ont stimulé les initiatives commerciales liées à l'IA.

Coatue a également augmenté ses avoirs dans CoreWeave, soutenu par Nvidia, en ajoutant 3,39 millions d'actions au cours du deuxième trimestre, sa participation dans la société valant 2,9 milliards de dollars.

LONE PINE

Lone Pine Capital a pris une nouvelle position dans UnitedHealth Group, achetant 1,69 million d'actions d'une valeur d'environ 528 millions de dollars au cours du trimestre de juin.