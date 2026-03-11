 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les fonds spéculatifs investissent dans la technologie, même si l'IA suscite des inquiétudes, selon Hazeltree
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les positions longues des fonds spéculatifs mondiaux les plus populaires en février étaient centrées sur les actions technologiques, selon les données du fournisseur de prêts de titres Hazeltree, mercredi.

L'indice S&P info tech .SPLRCT , qui suit certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales, a chuté d'environ 4 % depuis le début de l'année. L'indice S&P plus large est en baisse de près de 1 % .SPX .

Voici quelques détails sur le positionnement des fonds spéculatifs dans la technologie:

* Les sociétés technologiques mondiales telles que Tencent

0700.HK , Nvidia NVDA.OQ et Microsoft MSFT.O ont attiré d'importants volumes d'achats de la part des fonds spéculatifs en février, selon le rapport Hazeltree.

* Le rapport de Hazeltree est basé sur les données de 600 gestionnaires d'actifs qui suivent 16 000 actions mondiales.

* Les fonds spéculatifs ont continué à acheter des actions technologiques depuis le début du mois jusqu'au 6 mars, selon des données distinctes provenant d'une note de Goldman Sachs

GS.N .

* La technologie américaine a été le segment le plus acheté dans le secteur, selon la note de Goldman Sachs.

* Les achats des fonds spéculatifs dans les sociétés de logiciels ont principalement consisté à couvrir des positions courtes, lorsque les traders doivent sortir de paris perdants qui misaient sur la baisse des prix des actifs, a déclaré Goldman.

* Les fonds spéculatifs ont détenu un grand nombre de titres technologiques à découvert en février, y compris dans la société de paiement Wise WISE.ST , la société de stockage de fichiers Dropbox DBX.O et l'intégrateur d'intelligence artificielle Oracle ORCL.K , selon les données de Hazeltree. Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de contact.

* Certains avertissent que le boom de l'IA est entré dans une "phase plus dangereuse ", marquée par une augmentation exponentielle des investissements dans l'infrastructure physique et une dépendance croissante à l'égard des capitaux extérieurs, selon une analyse réalisée par Bridgewater Associates le mois dernier.

* "Les investissements dans l'IA continuent de surprendre à la hausse", indique une note de JPMorgan JPM.N datée du 6 mars et consultée par Reuters mercredi. Elle fait référence à des projections de croissance des investissements dans le secteur.

* Les plus grandes entreprises technologiques du monde font appel aux marchés de la dette , car elles cherchent à renforcer leur infrastructure d'IA, ce qui marque un changement pour les entreprises de la Silicon Valley qui comptaient généralement sur les liquidités pour financer leurs investissements.

Devises
Obligations

Valeurs associées

DROPBOX-A
26,4000 USD NASDAQ -1,27%
GOLDMAN SACHS GR
833,470 USD NYSE +0,19%
JPMORGAN CHASE
288,740 USD NYSE -0,39%
MICROSOFT
405,7600 USD NASDAQ -0,89%
NVIDIA
184,7700 USD NASDAQ +1,16%
ORACLE
149,640 USD NYSE -1,26%
S&P 500 INDEX
6 781,48 Pts CBOE 0,00%
TENCENT HLDG
60,870 EUR Tradegate -3,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.03.2026 13:50 

    (Actualisé avec Campbell's, Eli Lilly, précisions sur JP Morgan, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,30% le Dow ... Lire la suite

  • 11, 2026. ( AFP / INA FASSBENDER )
    En plein essor, Rheinmetall prêt à tirer parti de l'instabilité mondiale
    information fournie par AFP 11.03.2026 13:49 

    Le premier groupe allemand de défense Rheinmetall a connu une forte croissance en 2025 et prévoit d'accélérer cette année, tirant parti du réarmement européen et des troubles sécuritaires mondiaux, notamment des "opportunités" qui découlent de la guerre au Moyen-Orient. ... Lire la suite

  • Incendie meurtrier d'un autocar en Suisse
    Incendie meurtrier d'un autocar en Suisse
    information fournie par AFP Video 11.03.2026 13:23 

    Un autocar avec des passagers à son bord s'est embrasé mardi soir dans une petite ville du canton de Fribourg, dans l'ouest de la Suisse, faisant au moins six morts, selon la police cantonale qui privilégie la piste d'un "acte volontaire".

  • Mandelson quitte son domicile avant la publication de documents sur Epstein
    Mandelson quitte son domicile avant la publication de documents sur Epstein
    information fournie par AFP Video 11.03.2026 13:22 

    L'ancien ambassadeur américain, Peter Mandelson, quitte son domicile alors que de nouveaux documents concernant sa nomination et sa révocation en vue de ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, sont sur le point d'être rendus publics. IMAGES

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank