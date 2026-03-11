Les fonds spéculatifs investissent dans la technologie, même si l'IA suscite des inquiétudes, selon Hazeltree

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les positions longues des fonds spéculatifs mondiaux les plus populaires en février étaient centrées sur les actions technologiques, selon les données du fournisseur de prêts de titres Hazeltree, mercredi.

L'indice S&P info tech .SPLRCT , qui suit certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales, a chuté d'environ 4 % depuis le début de l'année. L'indice S&P plus large est en baisse de près de 1 % .SPX .

Voici quelques détails sur le positionnement des fonds spéculatifs dans la technologie:

* Les sociétés technologiques mondiales telles que Tencent

0700.HK , Nvidia NVDA.OQ et Microsoft MSFT.O ont attiré d'importants volumes d'achats de la part des fonds spéculatifs en février, selon le rapport Hazeltree.

* Le rapport de Hazeltree est basé sur les données de 600 gestionnaires d'actifs qui suivent 16 000 actions mondiales.

* Les fonds spéculatifs ont continué à acheter des actions technologiques depuis le début du mois jusqu'au 6 mars, selon des données distinctes provenant d'une note de Goldman Sachs

GS.N .

* La technologie américaine a été le segment le plus acheté dans le secteur, selon la note de Goldman Sachs.

* Les achats des fonds spéculatifs dans les sociétés de logiciels ont principalement consisté à couvrir des positions courtes, lorsque les traders doivent sortir de paris perdants qui misaient sur la baisse des prix des actifs, a déclaré Goldman.

* Les fonds spéculatifs ont détenu un grand nombre de titres technologiques à découvert en février, y compris dans la société de paiement Wise WISE.ST , la société de stockage de fichiers Dropbox DBX.O et l'intégrateur d'intelligence artificielle Oracle ORCL.K , selon les données de Hazeltree. Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de contact.

* Certains avertissent que le boom de l'IA est entré dans une "phase plus dangereuse ", marquée par une augmentation exponentielle des investissements dans l'infrastructure physique et une dépendance croissante à l'égard des capitaux extérieurs, selon une analyse réalisée par Bridgewater Associates le mois dernier.

* "Les investissements dans l'IA continuent de surprendre à la hausse", indique une note de JPMorgan JPM.N datée du 6 mars et consultée par Reuters mercredi. Elle fait référence à des projections de croissance des investissements dans le secteur.

* Les plus grandes entreprises technologiques du monde font appel aux marchés de la dette , car elles cherchent à renforcer leur infrastructure d'IA, ce qui marque un changement pour les entreprises de la Silicon Valley qui comptaient généralement sur les liquidités pour financer leurs investissements.