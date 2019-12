Les fonds ouverts ont collecté 622Md€ dans le monde au troisième trimestre

(NEWSManagers.com) - Au troisième trimestre 2019, les fonds ouverts régulés ont enregistré au niveau mondial une collecte nette de 622 milliards d' euros, contre 315 milliards d' euros au deuxième trimestre, selon des statistiques communiquées par l' association européenne des gestionnaires d' actifs (Efama).

Les fonds de long terme ont attiré sur la période 342 milliards d' euros contre 251 milliards d' euros au deuxième trimestre. Toutes les grandes catégories de fonds ont affiché des flux nets positifs, à commencer par les fonds obligataires qui ont attiré 245 milliards d' euros contre 210 milliards précédemment. Les fonds diversifiés ont plus que doublé leurs souscriptions à 50 milliards d' euros et les fonds monétaires ont engrangé 280 milliards d' euros contre seulement 64 milliards au deuxième trimestre. Les fonds actions ont également bouclé le trimestre dans le vert, avec des entrées nettes de 0,4 milliard d' euros après de sorties nettes de 36 milliards d' euros.

Aux Etats-Unis, la collecte nette ressort à 303 milliards d' euros contre 191 milliards pour l' Europe et 65 milliards d' euros pour le reste du monde des économies avancées, dont 32 milliards d' euros au Japon et 13 milliards d' euros au Canada. Les marchés émergents ont affiché des entrées nettes de 63 milliards d' euros, dont 36 milliards d' euros en Chine et 17 milliards d' euros au Brésil.

Sur le seul marché européen, les fonds de long terme ont attiré 118 milliards d' euros au troisième trimestre contre 75 milliards d' euros au deuxième trimestre. Seuls les fonds dédiés aux actions ont subi des rachats au troisième trimestre, mais de seulement 11 milliards d' euros contre 33 milliards d' euros au deuxième trimestre. Les fonds obligataires ont affiché des entrées nettes stables de 82 milliards d' euros tandis que les fonds diversifiés enregistraient un doublement de leurs souscriptions à 30 milliards d' euros (contre 14 milliards d' euros).

Au terme du troisième trimestre, les fonds actions affichaient un encours au niveau mondial de 21.100 milliards d' euros, en progression de 4,2% d' un trimestre sur l' autre. Les actifs des fonds obligataires marquaient pour leur part une hausse de près de 7% à 10.900 milliards d' euros et les fonds diversifiés de 5,8% à 8.800 milliards d' euros.

Mesurés en dollar, les fonds d' investissement au niveau mondial se sont accrus de 0,3% au troisième trimestre à 55.700 milliards de dollars. En euro, la hausse est de 4,8% à 51.200 milliards d' euros.